I risultati della notte: i Kings interrompono la striscia dei Celtics, bene ancora i Lakers

Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai Pelicans contro i sempre più derelitti Warriors. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

La sorpresa della serata giunge da Sacramento, dove i Kings sconfiggono sul filo di lana i Boston Celtics per 100-99, interrompendo la loro perentoria striscia di 10 vittorie consecutive. Nella città californiana va in scena una partita divertentissima, che regala emozioni per tutti i 48′ di gioco restando in bilico fino agli ultimi secondi. Nel primo periodo i Kings approfittano dell’approccio morbido dei bostoniani per spingersi fino al +12 (30-18), ma nei quarti centrali la squadra di coach Brad Stevens recupera ed effettua il sorpasso, chiudendo la terza frazione sul +4 (71-75). Il finale è al cardiopalma: a risultare decisivi sono i due tiri liberi messi a segno da Holmes a 13” dal termine, mentre il tiro di Smart a fil di sirena rimbalza sul ferro per ben cinque volte prima di uscire e decretare la sconfitta dei Celtics. La palma di MVP del match va assegnata a Buddy Hield, che mette a referto la bellezza di 35 punti, trascinando i Kings al successo. Tra i padroni di casa benissimo anche Nemanja Bjelica (12 punti e 14 rimbalzi) e Bogdan Bogdanovic (12 punti e 10 assist), mentre per Boston il top scorer è Jaylen Brown (18 punti).

Continuano a vincere i Los Angeles Lakers di LeBron James, che in uno “Staples Center” effervescente superano gli Atlanta Hawks con il punteggio di 122-101. Dinanzi agli occhi di Kobe Bryant va in scena un match mai davvero in discussione: i gialloviola arrivano sino al +25 già nel primo periodo di gioco (34-9), concedendosi il lusso di poter amministrare in scioltezza nella restante parte di gara. Prestazione super per LeBron James, che fa registrare 33 punti, 12 assist e 7 rimbalzi, mandando più volte in visibilio il pubblico losangelino con giocate spettacolari. Sull’altra sponda, predica nel deserto Trae Young, autore di 31 punti.

Non vedono alcuna luce in fondo al tunnel i Golden State Warriors, che a New Orleans incappano nella settima sconfitta consecutiva: 108-100 il risultato finale. La franchigia di San Francisco, decimata dagli infortuni di Steph Curry, Klay Thompson e D’Angelo Russell, occupa sempre più mestamente l’ultimo posto nella classifica generale NBA con il record di 2-12. I Pelicans, anch’essi alle prese con diverse assenze, si mantengono davanti nel punteggio dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria importante soprattutto grazie a un’ottima prestazione collettiva: sono sei gli uomini in doppia cifra, il top scorer è JJ Redick (26 punti). Tra questi da sottolineare la prova molto positiva di Nicolò Melli, che mette a referto 16 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 26′ di gioco. A Golden State non bastano i 30 punti del rookie Eric Pashall.

Partita senza storia al “Rocket Mortgage FieldHouse” di Cleveland, dove i Philadelphia 76ers si impongono con il punteggio finale di 95-114. La squadra di Brett Brown domina l’incontro in lungo e in largo sin dalle sue prime fasi, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 24 punti (44-68); la seconda parte del match è pura amministrazione per i Sixers, che restano sempre saldamente in controllo della gara e possono anche permettersi di rifiatare in vista dei prossimi impegni. Protagonista assoluto del match è Tobias Harris, autore di 27 punti con la percentuale straordinaria di 12/14 al tiro dal campo.

I Denver Nuggets espugnano il FedExForum di Memphis superando i Grizzlies con il punteggio di 114-131. Determinante per l’esito del match è il secondo periodo, nel quale la franchigia del Colorado segna quasi il triplo dei punti degli avversari (17-44), accumulando un vantaggio praticamente incolmabile. Il migliore in campo è sicuramente Jamal Murray, autore di ben 39 punti; accanto a lui ottima anche la prestazione di Paul Millsap (23 punti e un ottimo 8/11 al tiro dal campo). In casa Grizzlies, invece, il top scorer è Jaren Jackson Jr. (22 punti), da segnalare la doppia doppia di Jonas Valanciunas (16 punti e 10 rimbalzi).

Terza vittoria consecutiva per gli Orlando Magic che sconfiggono i Washington Wizards per 125-121. Una partita che la franchigia della Florida ha comandato fin dall’inizio, toccando anche il massimo vantaggio di +18 in avvio di ultimo periodo, per poi rischiare di sprecare tutto nel finale, in cui la squadra della capitale si è riavvicinata pericolosamente. I Magic devono ringraziare un monumentale Nikola Vucevic, autore di una corposa doppia doppia (30 punti e 17 rimbalzi); al fianco del centro montenegrino si è ben distinto Evan Fournier, con 25 punti e 9 assist. Per i Wizards, invece, da registrare i 36 punti del solito Bradley Beal.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 95-114

Sacramento Kings-Boston Celtics 100-99

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 114-131

Orlando Magic-Washington Wizards 125-121

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 108-100

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 122-101