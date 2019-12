I risultati della notte: i Lakers vincono anche a Miami, Harden ne mette 54 e trascina Houston

Nella notte appena trascorsa si sono giocate nove partite valide per la stagione NBA 2019-2020. Le costanti della serata sono state le vittorie delle grandi (Lakers, Bucks, Rockets, Sixers, Clippers) e le prestazioni d’autore, con James Harden e Giannis Antetokounmpo su tutti. Andiamo a vedere quanto successo.

Continuano a volare i Los Angeles Lakers, che espugnano il campo dei Miami Heat con il punteggio di 110-113. A trascinare la franchigia californiana è ancora una volta il duo composto da LeBron James ed Anthony Davis, entrambi autori di una doppia doppia: per il primo 28 punti e 12 assist, per il secondo 33 punti e 10 rimbalzi. Al team della Florida non bastano i 23 punti di Jimmy Butler.

Video - Quando LeBron James salvò la NBA del lock-out grazie alla lettera di una cameriera 01:13

Vincono ancora anche i Milwaukee Bucks, che passano per 114-127 sul campo dei Memphis Grizzlies. Mattatore della serata il solito Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 37 punti e 11 rimbalzi, rendendo vana la prestazione super di Jaren Jackson Jr., a segno con 43 punti. Rispettano il pronostico anche i Philadelphia 76ers, che al “Wells Fargo Center” superano i New Orleans Pelicans con il risultato finale di 116-109. I protagonisti del successo sono Joel Embiid e Ben Simmons, entrambi in doppia doppia (24 punti per entrambi, con 11 rimbalzi per il primo e 11 assist per il secondo). In casa Pelicans, il top scorer è il solito Brandon Ingram con 32 punti.

Numeri da capogiro per James Harden, che mette a referto ben 54 punti e prende per mano i suoi Houston Rockets nel successo per 107-130 sul campo degli Orlando Magic. Il Barba vive una serata molto positiva al tiro (19/31), in particolare in quello dalla lunga distanza (10/15). Per i Magic il miglior realizzatore è il francese Evan Fournier con 27 punti. Vittoria esterna anche per i Los Angeles Clippers, che si impongono a Minneapolis con il punteggio di 117-124. Grandi protagonisti del match sono Paul George e Kawhi Leonard, autori rispettivamente di 46 e 42 punti. Tra i Minnesota Timberwolves belle performance per Karl-Anthony Towns (39 punti) ed Andrew Wiggins (36).

Continuano a perdere i Golden State Warriors, che cedono agli Utah Jazz per 114-106. I marcatori più prolifici per la franchigia dei Jazz sono Bojan Bogdanovic (32 punti) e Donovan Mitchell (28 punti), mentre ai Warriors non bastano i 24 punti di Alec Burks. Successo esterno per i New York Knicks, che espugnano Sacramento con il punteggio di 101-103: decisivo Julius Randle con 26 punti, mentre ai californiani non bastano i 34 di Buddy Hield.

Vincono lontano dalle mura amiche anche gli Indiana Pacers, che sbancano Atlanta con una buona prestazione collettiva e con il risultato di 100-110, e gli Charlotte Hornets, che passano sul campo dei Chicago Bulls per 73-83 in una partita a basso punteggio.

I risultati della notte

Miami Heat-Los Angeles Lakers 110-113

Orlando Magic-Houston Rockets 107-130

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 116-109

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 100-110

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 73-83

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks 114-127

Utah Jazz-Golden State Warriors 114-106

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 117-124

Sacramento Kings-New York Knicks 101-103

