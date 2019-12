I risultati della notte: i Nuggets spazzano via i Lakers privi di James, che rimonta dei Raptors!

Cinque le partite che si sono svolte nella notte NBA (23 dicembre). Ad aprire la serata l’incredibile rimonta dei Toronto Raptors ai danni dei Dallas Mavericks. I campioni NBA in carica, infatti, trascinati da un Kyle Lowry da 32 punti e 10 assist, hanno rimontato 30 punti di scarto in neanche 15 minuti, grazie soprattutto a un ultimo periodo da 47 punti, vincendo così il match con il risultato di 107-110.

Tutto facile per Boston che vince 93-119 contro gli Charlotte Hornets. Brilla un Jayson Tatum da 39 punti e 12 rimbalzi. Continuano a dominare anche i Milwaukee Bucks, i quali spazzano via, con il risultato di 89-117, gli Indiana Pacers. Per Giannis Antetokounmpo ci sono 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. Nonostante l’assenza di Danilo Gallinari, Oklahoma City la spunta, 112-118, contro dei Los Angeles Clippers privi di Kawhi Leonard. Decisivi 32 punti del polemico ex Shai Gilgeous-Alexander e 28 in uscita dalla panca del tedesco Dennis Schroeder.

Non c’è storia nel match clou della serata tra i Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers. I californiani devono fare a meno di Lebron James e Denver ne approfitta per espugnare lo Staples Center. I Nuggets mandano in doppia cifra ben 6 giocatori, tra cui spicca un Paul Millsap da 21 punti di cui 12 nel terzo quarto e vincono nettamente con il risultato di 128-104.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (23 DICEMBRE)

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 107-110

Charlotte Hornets – Boston Celtics 93-119

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 89-117

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 112-118

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 128-104