I risultati della notte: Indiana schianta Toronto all'overtime. 40 di Aldridge, Spurs ok con Memphis

Undici partite nella notte NBA. Sarà una dolce vigilia di Natale per Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs, che dominano in casa dei Memphis Grizzlies, imponendosi con un perentorio +30 (145-115). Partita praticamente mai in discussione con la squadra di Popovich che ha chiuso il primo quarto segnando addirittura 46 punti. Mattatore dell’incontro LaMarcus Aldridge, che mette a referto 40 punti, oltre alla doppia doppia di DeMar DeRozan (26 punti e 10 assist). Per Belinelli, invece, ci sono 10 punti in 21 minuti di impiego dalla panchina.

Continua l’ottimo momento dei Miami Heat, alla terza vittoria consecutiva, che superano gli Utah Jazz per 107-104 grazie ad un ultimo quarto da 31-23. Decisivo l’allungo nel finale di partita, propiziato dai canestri di Tyler Herro, che chiude con 17 punti dalla panchina, mentre il miglior marcatore di Miami è Jimmy Butler con 20 punti. A Utah non bastano i 27 punti di Joe Ingles e la doppia doppia (18 punti e 20 rimbalzi) di Rudy Gobert.

Altro match combattuto quello tra Indiana e Toronto. Dopo un tempo supplementare vincono i Pacers per 120-115, trascinati dai 24 punti di Myles Turner e T.J. Warren. Decisiva la tripla di Aaron Holiday a 50 secondi dalla fine dell’overtime, che ha dato il +4 ai padroni di casa, mentre ai Raptors è mancato il colpo del ko nell’ultimo quarto con Kyle Lowry, che ha comunque chiuso con 30 punti e 9 assist.

Ben Simmons scaccia via qualche critica per le ultime prestazioni, trascinando i Philadelphia 76ers nel successo per 125-109 contro i Detroit Pistons. Tripla doppia dell’australiano, che chiude con 16 punti, 17 assist e 13 rimbalzi, che si aggiungono ad una super prestazione dal campo di Tobias Harris, autore di 35 punti con 14/21 al tiro. A Detroit non bastano i 27 punti di Andre Drummond, partito curiosamente dalla panchina (non gli capitava dalla sua stagione da rookie).

Un canestro di Jamal Murray a tre secondi dalla fine regala la settima vittoria consecutiva a Denver ed il secondo posto nella Western Conference. I Nuggets si impongono 113-111 contro i Phoenix Suns grazie proprio a Murray da 26 punti e soprattutto alla 34ma tripla doppia della carriera di Nikola Jokic, che mette a referto 22 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Restando ad Ovest, successo per gli Houston Rockets, che superano 113-104 i Sacramento Kings con 34 punti di James Harden e 28 di Russell Westbrook in un match che si era già deciso nel primo quarto, con la squadra di Mike D’Antoni che aveva chiuso avanti sul +16 (37-21).

Vincono anche i Golden State Warriors, che alimentano la crisi dei Minnesota Timberwolves, arrivati all’undicesima sconfitta consecutiva e che hanno pagato l’assenza di Karl Anthony Towns. Finisce 113-104 per la squadra di Steve Kerr, trascinata dai 30 punti di D’Angelo Russell e i 25 di Alec Burks.

Solo sei minuti in campo per Nicolò Melli, che mette a referto 2 punti ed un rimbalzo nella vittoria dei suoi New Orleans Pelicans contro i Portland Trail Blazers per 102-94. Decisivi i 21 punti di Jrue Holiday, mentre ai Blazers non bastano i 23 punti di un sempre più convincente Carmelo Anthony.

I Cleveland Cavaliers vincono lo scontro di bassa classifica con gli Atlanta Hawks per 121-118 (25 punti di Sexton). Ok anche i Washington Wizards, che battono 121-115 i New York Knicks con 30 punti di Bradley Beal. Vincono infine gli Orlando Magic per 103-95 contro i Chicago Bulls con 26 punti di Terrence Ross.

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 121-118

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 109-125

Indiana Pacers – Toronto Raptors 120-115 d.t.s

New York Knicks – Washington Wizards 115-121

Orlando Magic – Chicago Bulls 103-95

Miami Heat – Utah Jazz 107-104

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 115-145

Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-113

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 94-102

Sacramento Kings – Houston Rockets 104-113

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 113-104