I risultati della notte: Joel Embiid dominante contro Atlanta, Milwaukee sbanca Washington

Nella notte appena trascorsa si sono disputate otto partite valide per la stagione regolare NBA 2019-2020. Diverse performance individuali da urlo, tante emozioni e due partite decise soltanto ai supplementari: questo il bilancio della serata. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in giro per gli States.

La prestazione più appariscente e al contempo decisiva è quella di Joel Embiid, che trascina i Philadelphia 76ers al successo casalingo contro gli Atlanta Hawks con il punteggio di 129-112. Il lungo camerunense aggiorna il proprio career high timbrando ben 49 punti, a cui vanno aggiunti anche 14 rimbalzi: il suo dominio fisico e tecnico permette alla franchigia della Pennsylvania di vincere il match per ben due volte, scappando via già nel primo quarto (41-24), dilapidando tutto il vantaggio nel corso del terzo periodo (22-40) e chiudendo definitivamente i conti nell’ultima frazione di gioco (38-20). Il miglior realizzatore tra gli Hawks è, nemmeno a dirlo, Trae Young, che mette a referto una doppia doppia da 28 punti e 10 assist.

Spettacolo alla Capital One Arena di Washington, dove i Milwaukee Bucks si impongono per 134-137 all’overtime dopo una partita combattutissima ed estremamente divertente. Il protagonista per il team capolista della lega non è il solito Giannis Antetokounmpo, autore comunque di una doppia doppia da 22 punti e 14 rimbalzi ed espulso a 90” dalla fine dei regolamentari, bensì Khris Middleton, che produce 40 punti e trascina i Bucks anche durante il tempo supplementare. Tra i Wizards impressiona ancora Bradley Beal, che diventa il primo giocatore negli ultimi 13 anni (l’ultimo era stato Kobe Bryant) a chiudere due partite back-to-back con almeno 50 punti: i 55 di stanotte sono fondamentali per la rimonta dei capitolini dal -17 ma non bastano ad evitare il ko.

Quinta vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che al Toyota Center superano senza troppi patemi i New York Knicks: 123-112 il risultato finale. Sei i cestisti texani in doppia cifra: il capopopolo è James Harden, che chiude con 37 punti e 9 assist. Vittoria interna ancora più larga per i Los Angeles Clippers, che stendono i Memphis Grizzlies con il punteggio di 124-97. Match di fatto archiviato già nel primo quarto, conclusosi 40-14: di lì in poi per i californiani è semplice amministrazione. Il top scorer dell’incontro è Kawhi Leonard, autore di 25 punti, ben assistito da Montrezl Harrell, che si ferma a quota 22.

Clamoroso successo in rimonta per i Cleveland Cavaliers, che ribaltano la gara contro i Miami Heat proprio quando sembravano non avere più alcuna speranza: sotto di 22 punti, la franchigia dell’Ohio recupera lo svantaggio e conduce la partita all’overtime, dove riesce poi a completare l’opera, vincendola per 125-119. L’eroe della serata è il rookie Kevin Porter Jr., che realizza 30 punti e riscrive così il proprio career high. I Phoenix Suns, invece, sbancano in modo netto il difficile campo di Salt Lake City: 111-131 il punteggio in favore del team dell’Arizona, trascinato dal solito Devin Booker (24 punti) e dall’ex Ricky Rubio (22 punti). Per i Jazz è la terza sconfitta consecutiva: non bastano i 38 punti di Donovan Mitchell.

I Dallas Mavericks battono senza troppi affanni i Minnesota Timberwolves per 139-123. Il miglior realizzatore tra i texani è Tim Hardaway Jr., autore di 23 punti, tallonato da Luka Doncic a quota 20; per gli ospiti D’Angelo Russell, con i suoi 29 punti, non è sufficiente ad evitare il quinto ko di fila. Infine, successo in volata per gli Orlando Magic sul campo dei Brooklyn Nets: al Barclays Center finisce 113-115. Decisivo Aaron Gordon, a referto con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist, ben accompagnato da Evan Fournier e Terence Ross, entrambi a segno con 21 punti.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 125-119 dopo OT

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 129-112

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 134-137 dopo OT

Brooklyn Nets-Orlando Magic 113-115

Houston Rockets-New York Knicks 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 124-97

