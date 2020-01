I risultati della notte: Jokic batte Doncic, Young e Harden fanno la storia

Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite della stagione regolare NBA 2019-2020. I Nuggets di Nikola Jokic sconfiggono i Mavericks di Luka Doncic, mentre ad Atlanta Trae Young e James Harden fanno la storia con due triple doppie contraddistinte da più di 40 punti a testa. Vincono i Milwaukee Bucks, successi pesanti in esterna anche per San Antonio e Toronto. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano.

Il big match della serata va in scena a Dallas, dove i Denver Nuggets si impongono sui Mavericks per 106-107 grazie a un canestro di Jokic a 7.9 secondi dal termine. La sfida dell’American Airlines Center è estremamente combattuta dall’inizio alla fine: il sodalizio texano paga la pesante assenza di Kristaps Porzingis (out per la quinta partita consecutiva), mentre il team del Colorado viene trascinato da un secondo tempo superbo di Nikola Jokic, che mette a referto 26 dei suoi 33 punti, a cui si uniscono 6 rimbalzi e 7 assist. Ai Mavericks non basta un Luka Doncic da 27 punti (soltanto 1/7 da tre), 10 assist e 9 rimbalzi.

James Harden e Trae Young grandi protagonisti nel match tra Atlanta Hawks e Houston Rockets, vinto dai texani per 115-122. È la prima volta della storia della lega statunitense che due giocatori mandano in archivio una tripla doppia da più di 40 punti nella stessa partita: Harden mette a segno 22 punti nel solo primo quarto e chiude con 41 punti (soltanto 9/34 dal campo però), 10 rimbalzi e 10 assist; Young risponde con 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, vincendo il duello statistico ma non riuscendo comunque a guidare la propria squadra alla vittoria. Tra i Rockets va sottolineata anche la doppia doppia di Clint Capela, autore di 22 punti e 22 rimbalzi.

Successo importante per i San Antonio Spurs, che sbancano il TD Garden di Boston con il punteggio di 114-129, capitalizzando al massimo una bruciante partenza con perentorio parziale di 3-22. Sei i giocatori in doppia cifra del team di Gregg Popovich: spiccano i 30 punti di DeMar DeRozan, mentre Marco Belinelli resta ai margini della rotazione mettendo piede in campo soltanto per due minuti e risultando l’unico tra i bianconeri senza punti nel tabellino. Tanto nervosismo, invece, tra i Celtics, testimoniato dall’espulsione di Kemba Walker, allontanato per doppio tecnico in seguito a furiose proteste.

Non sbagliano i Milwaukee Bucks, che reagiscono prontamente alla sconfitta di San Antonio e si impongono per 98-107 in casa dei Golden State Warriors. Tanto per cambiare, a prendere per mano il team leader della lega è il solito Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 13 punti, mentre tra i californiani il miglior realizzatore è Alec Burks con 19 punti. Vittoria pesante dei Miami Heat, che espugnano il difficile campo degli Indiana Pacers per 108-122. Ottima prestazione collettiva dei ragazzi di Erik Spoelstra, sottolineata dai sette giocatori in doppia cifra: il top scorer è Tyler Herro con 19 punti, mentre a Indiana non basta l’ottima prova di Domantas Sabonis, autore di 27 punti e 14 rimbalzi.

Partita combattutissima a Charlotte tra gli Hornets e i Toronto Raptors: alla fine i detentori dell’anello hanno la meglio dopo un overtime per 110-112. Decisivi Serge Ibaka e il rookie Terence Davis, entrambi in doppia doppia con 23 punti e 11 rimbalzi, mentre tra i padroni di casa si mettono in evidenza Terry Rozier e Miles Bridge, rispettivamente a quota 27 e 26 punti. Molto meno faticosa la vittoria degli Utah Jazz contro i New York Knicks: il punteggio finale dice 128-104 in una gara sostanzialmente mai in discussione. I migliori realizzatori del match sono, a pari merito, Bogdan Bogdanovic e l’ex Emmanuel Mudiay con 20 punti.

I New Orleans Pelicans condannano i Chicago Bulls alla quinta sconfitta consecutiva, imponendosi a domicilio per 123-108. Grandissimo terzo quarto per il sodalizio della Louisiana, che rompe l”equilibrio e si regala un finale di match piuttosto tranquillo: in evidenza Brandon Ingram con 29 punti, mentre Nicolò Melli si iscrive a tabellino con 3 punti in quasi 10′ di gioco; tra i Bulls, invece, il top scorer è Zach LaVine con 32 punti. Non c’è storia a Orlando, dove i Magic si sbarazzano agevolmente dei Washington Wizards con il punteggio di 123-89. A trascinare il team della Florida ci pensa Nikola Vucevic con 29 punti e 9 rimbalzi, ben assistito dai 19 di Evan Fournier; dall’altra parte da rimarcare la buona performance del rookie Admiral Schofield, a segno con 18 punti.

I risultati della notte:

Boston Celtics-San Antonio Spurs 114-129

Charlotte Hornets-Toronto Raptors 110-112 (dopo OT)

Indiana Pacers-Miami Heat 108-122

Orlando Magic-Washington Wizards 123-89

Atlanta Hawks-Houston Rockets 115-122

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 106-107

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls 123-108

Utah Jazz-New York Knicks 128-104

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 98-107