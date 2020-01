I risultati della notte: Jokic firma 47 punti, Doncic 11a tripla doppia stagionale

Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver.

Iniziamo dai ko più pesanti. Non basta ai Milwaukee Bucks il solito Giannis Antetokounmpo, con 24 punti e 12 rimbalzi, per espugnare il campo dei San Antonio Spurs. Con Marco Belinelli relegato in panchina e con DeMar DeRozan da 25 e 7 assist, gli Spurs dominano il parquet fin dal primo quarto e nel finale rendono il punteggio anche duro per i Bucks. Un primo quarto da incubo costa, invece, caro ai Boston Celtics, che a sorpresa cedono in casa dei Washington Wizards. Tra i padroni di casa spiccano i 27 punti di Ish Smith, mentre a Boston non bastano i 23 e 12 rimbalzi di Jaylen Brown.

Si fermano, dopo cinque successi consecutivi, gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari. A stoppare la striscia vincente i Philadelphia 76ers, che tornano al successo in trasferta dopo quattro ko. Merito del finale di partita, quando i 76ers piazzano il parziale vincente che li rilancia anche in classifica. Per Gallinari, alla fine, 18 punti e 7 rimbalzi a referto, ma non bastano. Ko anche i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, assente però dal parquet, che cadono in casa di misura contro gli Utah Jazz. Mattatore di serata in un incontro equilibratissimo è Bojan Bogdanovic, con 35 punti che fanno la differenza nel 126-128 finale.

Show, ma non è una novità, di Luka Doncic nella sfida tra i suoi Dallas Mavericks ed i Chicago Bulls. Si impongono i texani 118-110 e lo fanno grazie all’undicesima tripla doppia di stagione di Doncic che chiude con 38 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Tornano alla vittoria i Denver Nuggets, e lo fanno in casa di Atlanta con la miglior prestazione di sempre di Nikola Jokic. Il serbo, infatti, dà spettacolo sul parquet degli Hawks e guida Denver grazie ai suoi 47 punti con 16/25 al tiro.

Nelle altre partite di questa notte vittoria degli Indiana Pacers in casa di Charlotte con 36 punti di T.J. Warren, mentre gli Orlando Magic superano i Brooklyn Nets per 101-89. La squadra di New York sembra non in grado di uscire dalla crisi in cui è piombata, con quella di questa notte che è la sesta sconfitta consecutiva e che rischia di allontanare i Nets dalla zona playoff. Infine, quinto ko consecutivo per i Golden State Warriors, che cedono 111-98 contro i Sacramento Kings, in un match dove solo l’ultimo quarto – finito 34-21 per Golden State – evita ai Warriors una disfatta pesantissima.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Brooklyn Nets 101-89

Charlotte Hornets – Indiana Pacers 104-115

Washington Wizards – Boston Celtics 99-94

Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder 120-113

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 115-123

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 126-128

Dallas Mavericks – Chicago Bulls 118-110

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 126-104

Sacramento Kings – Golden State Warriors 111-98