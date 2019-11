Ben 14 le partite che si sono svolte nella notte NBA e che hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 121-110, contro i Brooklyn Nets, ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esterno della stagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese Evan Fournier.

Importante successo casalingo per gli Indiana Pacers, che sconfiggono nettamente, 121-102, una squadra del calibro degli Utah Jazz. Il sodalizio di Indianapolis trova 23 punti sia da TJ Warren che da Domantas Sabonis, con quest’ultimo che aggiunge anche 12 carambole, e 22 da Malcom Brogdon. A poco servono, a Utah, i 30 del grande ex Bojan Bogdanovic e i 26 di Donovan Mitchell, lasciati troppo soli dai compagni. 33 e 16 rimbalzi di Joel Embiid permettono ai Philadelphia 76ers di vincere, in casa, contro i Sacramento Kings con il risultato di 97-91.

Vincono di misura, 101-102, gli Charlotte Hornets contro i Detroit Pistons. Decisivo un quintetto titolare tutto in doppia cifra. Nulla può Blake Griffin, che risulta il miglior marcatore della partita mettendone 26. I Toronto Raptors, invece, spazzano via i New York Knicks col punteggio di 98-126. Continua a incantare Pascal Siakam, il quale ne piazza 31 anche stasera. Nuovo successo anche per i Milwaukee Bucks, i quali, in casa, hanno la meglio sugli Atlanta Hawks con il risultato di 102-112. Altra uscita da MVP per Giannis Antetokounmpo che dice 30 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate. La franchigia della Georgia è, così, costretta ad alzare bandiera bianca, nonostante la serata fantastica del polemico ex Jabari Parker, 33 punti, 14 rimbalzi e 5 assist per lui, e del solito Trae Young che ne segna 29.

Serve un tap in vincente di Harrell a 2″ dalla fine per permettere ai Clippers, privi di Kawhi Leonard, di uscire vincitori dal campo dei Memphis Grizzlies. Punteggio finale 121-119. Inutile la prestazione monstre, 30 punti e 16 rimbalzi, di Jonas Valanciunas. Memphis, ad ogni modo, può consolarsi con l’ennesima ottima partita del rookie Ja Morant, 20, 11 rimbalzi e 4 stoppate per lui. James Harden ne mette 34, Russell Westbrook ne aggiunge 27 e i Rockets hanno la meglio, 108-107, su dei Miami Heat orfani della loro stella Jimmy Butler.

Cadono ancora in casa i San Antonio Spurs, battuti 113-101 dai Minnesota Timberwolves. Migliore in campo Karl Anthony Towns da 23 punti, 14 rimbalzi e 6 assist. Brutta sconfitta interna, col punteggio di 132-140, per i Phoenix Suns, beffati dai Washington Wizards. Decide un fenomenale Bradley Beal, che con 35 punti vince il duello tra shooting guard contro Devin Booker, che si ferma a 27. E’ Melomania a Portland. Anthony ne mette 19 tirando 9/11 dal campo, Whiteside ne aggiunge 21 con 16 carambole, Lillard 27 e McCollum 22 e i Trail Blazers annichiliscono gli Oklahoma City Thunder. Risultato finale 119-136. Per Danilo Gallinari ci sono 14 punti con 5/13 dal campo.

41 di Anthony Davis regalano ai Los Angeles Lakers, ad oggi squadra più vincente della lega, il nono successo consecutivo. La franchigia della California, infatti, batte, 114-110, i New Orleans Pelicans, fino all’anno scorso la squadra del sopraccitato AD. Nell’ultima partita della serata tornano alla vittoria i Golden State Warriors che hanno la meglio sui Chicago Bulls. Risultato finale 90-104. La franchigia dell’Illinois, sull’orlo di una crisi interna, stante le voci che girano, vanifica una partita da 36 punti di Zach LaVine.

I risultati della notte

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 116-104

Utah Jazz – Indiana Pacers 102-121

Brooklyn Nets – Boston Celtics 110-121

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 91-97

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 101-102

New York Knicks – Toronto Raptors 98-126

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 102-111

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 121-119

Miami Heat – Houston Rockets 108-117

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 113-101

Washington Wizards – Phoenix Suns 140-132

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 114-110

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 119-132

Chicago Bulls – Golden State Warriors 90-104