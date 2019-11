I risultati della notte: LeBron batte Doncic nella sfida delle triple doppie, Milwaukee vince facile

Con otto partite giocate nella notte, la carrellata di partite NBA ha messo in mostra un gran numero di evoluzioni individuali e in particolare un grande duello tra una stella e un astro sempre più luminoso. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks soltanto all’overtime (110-119), ma quel che è maggiormente spettacolare è il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 punti, 12 rimbalzi e 16 assist l’uno; 31, 13 e 15 l’altro. I Lakers si salvano grazie alla tripla a sette decimi dalla fine di Danny Green che manda tutti al supplementare e poi grazie alla spinta data da James ed Anthony Davis (31 punti).

Altre due partite si sono risolte con uno strettissimo margine. I Boston Celtics superano i New York Knicks per 104-102 con il tiro della vittoria realizzato da Jayson Tatum, autore degli ultimi decisivi due dei suoi 24 punti con uno splendido tiro dai sei metri. Grande protagonista è anche Kemba Walker con 33 punti, mentre per i Knicks ce ne sono 29 di Marcus Morris e 15 di RJ Barrett. I Sacramento Kings battono gli Utah Jazz per 102-101 con un sottomano volante da rimbalzo in attacco a tre secondi dalla fine di Harrison Barnes, autore di 13 punti. Sono 25 quelli di De’Aaron Fox, mentre per i Jazz non bastano i 24 di Donovan Mitchell.

Video - Le 8 cose che non sapete dell'alieno Zion Williamson, re del Draft NBA 01:30

I San Antonio Spurs sconfiggono quel che resta dei Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Klay Thompson, per 110-127, grazie a una prova da 31 punti di Patty Mills in uscita dalla panchina e da 22 di LaMarcus Aldridge. 9 in 21 minuti per Marco Belinelli. Per i padroni di casa 30 di D’Angelo Russell e 20 di Jordan Poole. Successo molto facile anche per i Milwaukee Bucks, che travolgono per 91-123 gli Orlando Magic con 29 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, oltre che con 18 di Eric Bledsoe. Dall’altra parte 19 di Evan Fournier. Gli Houston Rockets perdono 123-116 contro i Brooklyn Nets, trascinati, più che dai 22 punti e 10 assist di Kyrie Irving, dai 27 e 12 rimbalzi di Taurean Prince e dai 25 di Caris LeVert. Nulla da fare per James Harden e Russell Westbrook, nonostante i loro 36 e 27 punti.

Russell Westbrook e James Harden, NBAGetty Images

Serata dal sapore vittorioso anche per gli Indiana Pacers, che battono per 102-95 i Cleveland Cavaliers con 25 punti di Malcolm Brogdon, 21 e 10 rimbalzi di Jeremy Lamb e 18 e 17 di Domantas Sabonis. I Cavs non riescono a cavalcare l’onda di Kevin Love (22 punti e 17 rimbalzi). I Chicago Bulls, infine, mettono insieme la loro seconda vittoria contro i Detroit Pistons. Nel 112-106 c’è tanto Zach LaVine, con 26 punti, che neutralizza un grande Andre Drummond da 25 e 24 rimbalzi.

Questi i risultati della notte NBA:

Brooklyn Nets-Houston Rockets 123-116

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 102-95

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 91-123

Boston Celtics-New York Knicks 104-102

Chicago Bulls-Detroit Pistons 112-106

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 110-119 dts

Sacramento Kings-Utah Jazz 102-101

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 110-127