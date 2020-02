I risultati della notte: Lebron e Davis regalano ai Lakers il successo sui Celtics

Sette le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il classico tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers. La spuntano i secondi con il risultato di 112-114. Inutile il career high da 41 punti di uno scatenato Jayson Tatum, il quale non trova addeguato supporto da gran parte dei compagni. Per i gialloviola, invece, sono decisivi, come al solito, un Lebron James da 29 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e un Anthony Davis da 32 punti e 13 rimbalzi. Fa la differenza, a favore dei californiani, anche la panchina. Infatti, il pino dei padroni di casa produce 43 punti contro gli 11 degli avversari.

Tutto facile per i Toronto Raptors nel match ad alta quota con gli Indiana Pacers. I padroni di casa la spuntano 81-127. Migliore in campo un Pascal Siakam da 21 punti con 8/12 dal campo. La coppia di lunghi composta da Nikola Jokic e Paul Millsap combina per 49 punti con un 20/25 complessivo dal campo e permette ai Denver Nuggets di trionfare facilmente, 116-128, nel derby della Northwest Division con i Minnesota Timberwolves. Vittoria abbastanza larga, 117-126, anche per i Chicago Bulls contro gli Washington Wizards. A nulla serve un Bradley Beal da 53 punti, anche perché la franchigia di MJ trova 32 punti da Zach LaVine e ben 33 dal rookie Coby White.

Continua l’ottimo momento degli Oklahoma City Thunder che travolgono, 103-131, i San Antonio Spurs. Per Danilo Gallinari ci sono 12 punti, ma il migliore in campo è uno Shai Gilgeous-Alexander da 22 punti e 13 rimbalzi. Zion Williamson dà spettacolo e con 28 punti guida i suoi New Orleans Pelicans al successo, 115-101, contro i derelitti Golden State Warriors. Nell’ultimo match di giornata, i Portland Trail Blazers superano, 104-107, i Detroit Pistons. Decisivi 41 punti di CJ McCollum e 32 di Carmelo Anthony.

I Risultati della notte:

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 112-114

Indiana Pacers – Toronto Raptors 81-127

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 116-128

Washington Wizards – Chicago Bulls 117-126

San Antonio Spurs – OKC Thunder 103-131

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 115-101

Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 104-107

