I risultati della notte: LeBron e Davis show i Lakers sbancano Atlanta, Brooklyn annienta i 76'ers

Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valide per la stagione NBA 2019-2020. Continuano a volare i Los Angeles Lakers, vittoriosi anche in quel di Atlanta, mentre i Brooklyn Nets asfaltano i Phildalphia 76ers nel big match della serata. Vittorie casalinghe anche per Denver Nuggets e Indiana Pacers, mentre vincono fuori casa Orlando Magic e Sacramento Kings. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

I Los Angeles Lakers piazzano il quattordicesimo successo consecutivo in trasferta, espugnando anche la “State Farm Arena” di Atlanta con il punteggio di 96-101. Vittoria sofferta per i californiani che non riescono a scrollarsi di dosso gli Hawks per tutta la durata del match: i padroni di casa hanno anche la chance di mandare la partita al supplementare, ma Reddish sbaglia la tripla della parità a pochi secondi dalla sirena. Anche stavolta gran parte del merito del successo dei Lakers va attribuito alla coppia composta da LeBron James ed Anthony Davis: il primo dà spettacolo mettendo a referto 32 punti, 13 rimbalzi e 7 assist ed è ben assistito dal secondo, anche lui in doppia doppia con 27 punti e 13 rimbalzi. Atlanta, invece, si gode un’altra ottima prova di Trae Young, autore di 30 punti.

Vittoria molto convincente dei Brooklyn Nets che interrompono la striscia di cinque vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers superandoli con il punteggio di 109-89. Partita comandata dagli newyorkesi dall’inizio alla fine e condotta in porto senza particolari patemi. In mancanza di Kyrie Irving, a ergersi a MVP dell’incontro è Spencer Dinwiddie, autore di 24 punti e di alcune giocate spettacolari, tra cui spicca una poderosa schiacciata in faccia a Tobias Harris. Tra le fila dei Sixers pesa l’assenza di Joel Embiid e non bastano i 20 punti messi a segno da Ben Simmons.

Si rivela più equilibrato del previsto il match del “Pepsi Center” tra Denver Nuggets e New York Knicks: alla fine i padroni di casa riescono a rispettare il pronostico e si impongono per 111-105. I Nuggets sembrano aver risolto la pratica già nel primo tempo, chiuso in vantaggio di 16 lunghezze (67-51), ma si rilassano nel terzo periodo e subiscono il prepotente rientro dei Knicks che arrivano a giocarsela fino all’ultimo. Migliore in campo per distacco Nikola Jokic, che mette a referto 25 punti e 10 rimbalzi, mentre dall’altra parte il miglior realizzatore è Marcus Morris con 22 punti.

Non c’è alcuna luce in fondo al tunnel per i New Orleans Pelicans che incappano nella dodicesima sconfitta consecutiva: allo “Smoothie King Center” gli Orlando Magic passano per 119-130, facendo registrare il loro massimo stagionale di punti realizzati. Ottima prestazione collettiva per la franchigia della Florida che approfitta dell’allegra difesa dei padroni di casa e manda in doppia cifra otto dei nove giocatori scesi in campo: tra questi si mettono in evidenza Jonathan Isaac (doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi) e Nikola Vucevic (20 punti). Tra i Pelicans l’ultimo ad arrendersi è Jrue Holiday, autore di 29 punti, mentre Nicolò Melli è rimasto in panchina per la seconda volta consecutiva.

I Golden State Warriors si confermano il fanalino di coda della lega perdendo in casa contro i Sacramento Kings per 79-100. Nella Baia va in scena un derby californiano senza storia: gli ospiti conducono il match sin dal primo quarto, per poi piazzare l’allungo definitivo nel corso del terzo periodo. Il protagonista della vittoria dei Kings è Bogdan Bogdanovic, in grande spolvero con 25 punti; tra i Warriors, invece, il top scorer è l’ex della partita Willie Cauley-Stein con 14 punti.

Terza vittoria consecutiva per gli Indiana Pacers, che al “Bankers Life Fieldhouse” superano agevolmente gli Charlotte Hornets con il punteggio di 107-85. Per i padroni di casa decisivi i 23 punti dalla panchina di Aaron Holiday, mentre alla franchigia del North Carolina non bastano i 19 di Cody Zeller.

I risultati della notte

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 119-130

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 107-85

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 96-101

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 109-89

Denver Nuggets-New York Knicks 111-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings 79-100

