I risultati della notte: LeBron James dà spettacolo e ne mette 40, Gallinari vince ancora

Sette le partite di NBA disputate nella notte. Vittorie importanti in trasferta per i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics, mentre Oklahoma passa di strettissima misura a Chicago. Cadono, invece, i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli. Super LeBron James: per lui 40 punti, miglior score stagionale.

Gallinari show: 24 punti

Iniziamo dal successo degli Oklahoma City Thunder e di Danilo Gallinari. A Chicago gli ospiti rischiano di gettare via una partita già vinta nei primi due quarti (con un vantaggio massimo di 24 punti), con un parziale a favore dei Bulls di 38-19. Chicago che si porta pure in vantaggio, ma è una schiacciata di Gallinari a 110 secondi dalla fine a riportare definitivamente Oklahoma davanti e a regalarle la vittoria per 122-124. Per l’azzurro 24 punti, miglior marcatore degli ospiti, e 4 rimbalzi, mentre da evidenziare per i Chicago Bulls i 41 punti di Zach LaVine.

Milwaukee vince a Toronto

Vittoria di peso anche per Milwaukee, che espugna per 108-97 il campo dei Toronto Raptors. Match in equilibrio per tutto il primo tempo, con anche Toronto avanti di 12, ma il parziale di 34-19 nel terzo quarto chiude il discorso per i Bucks, già ampiamente qualificati per i playoff. Doppia doppia per Giannis Antetokounmpo con 19 punti, 19 rimbalzi e 8 assist. Vince in trasferta anche Boston, con i Celtics che battono Portland per 118-106. Match sempre nelle mani dei verdi, che sono trascinati dai 36 punti di Jayson Tatum e Celtics che si confermano terzi nella conference.

LeBron James scatenato: 40 punti

Tornando in casa Italia, sconfitta per i New Orleans Pelicans di Nick Melli in casa dei Los Angeles Lakers. Finisce 118-109 una partita dove Melli e compagni provano a rientrare in gioco a fine terzo quarto, ma poi vedono LeBron e compagni scappare di nuovo via nel finale. Per LeBron James, miglior marcatore, 40 punti, con 8 rimbalzi e 6 assist, mentre la serata di Melli si chiude con 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Vince anche Indiana, che consolida la sua zona playoff, e lo fa battendo 119-80 gli Charlotte Hornets in un match senza storia. Pacers che toccano anche il +43, guidati dai 21 punti, 15 rimbalzi e 9 assist di Domantas Sabonis. Le altre partite di giornata, infine, hanno visto i Denver Nuggers battere i Detroit Pistons per 115-98, con 29 punti di Jerami Grant, mentre Sacramento espugna il campo dei Golden State Warriors in una sfida che aveva poco da dire alle sorti dell’NBA quest’anno. Barnes e Fox i migliori marcatori dei Kings con 21 punti, ma ben 6 giocatori in doppia cifra per gli ospiti.