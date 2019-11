I risultati della notte: Leonard e George battono i Mavs, ok i Nuggets

Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione.

I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George (26 e 6 palle rubate) e Lou Williams (21, 6 rimbalzi e 6 assist). Stavolta la coppia composta da Luka Doncic (22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e da Kristaps Porzingis (15 e 10) non riesce a trascinare i Mavs, che cedono per la sesta volta in stagione.

Continua la corsa dei Denver Nuggets che battendo i Washington Wizards per 117-104, si portano a casa la sesta vittoria consecutiva e tredicesima complessiva, volando al secondo posto della Western Conference dietro ai soli Los Angeles Lakers. I Nuggets spaccano l’incontro nel secondo quarto con un parziale di 39-24 che si rivela decisivo. Tra i sei uomini in doppia cifra non c’è Nikola Jokic, che però tira giù 20 rimbalzi. Il miglior realizzatore parte dalla panchina ed è Jerami Grant con 20 punti, seguito da Will Barton con 17 e da Jamal Murray con 16. Nei Wizards non brillano molti big, così a realizzare 21 punti è Jordan McRae.

I risultati della notte

