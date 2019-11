I risultati della notte: Melli vince contro Denver, Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard

Presenza nel quintetto titolare e vittoria contro i Denver Nuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò Melli, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a referto 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti di gioco. Decisivi per New Orleans i 26 punti di Jahil Okafor e i 25 di Brandon Ingram. Per Denver è la seconda sconfitta consecutiva, che conferma un inizio di stagione sottotono rispetto alle aspettative iniziali. Il migliore è stato Michael Porter Jr con 15 punti, mentre Nikola Jokic si è fermato a 13 punti, 6 assist e 6 rimbalzi in 27 minuti di impiego.

Uno spaziale Kawhi Leonard batte quasi da solo i San Antonio Spurs (103-97 il risultato finale) e trascina i Los Angeles Clippers alla quarta vittoria stagionale. Match combattuto con l’equilibrio che si è spezzato nei primi minuti dell’ultimo quarto, con i Clippers arrivati oltre la doppia cifra di vantaggio. Il grande ex della serata chiude alla fine con una doppia doppia da 38 punti e 12 rimbalzi. Importantissimi anche i 24 punti, uscendo dalla panchina, di Montrezl Harrel, mentre agli Spurs non sono bastati i 29 di DeMar DeRozan. Serata negativa per Marco Belinelli, che tira male (1/6 dal campo) e conclude con solo due punti e due rimbalzi in 18 minuti di impiego.

I Miami Heat concedono il bis e nella seconda sfida in tre giorni si impongono nuovamente sugli Atlanta Hawks. Vittoria per 106-97 per la squadra della Florida, che ha sempre avuto il controllo del match fin dal primo quarto. Continua a stupire Kendrick Nunn, che realizza il suo career high con 28 punti a referto. Buona la prestazione anche di Meyers Leonard (16 punti e 8 rimbalzi), mentre Atlanta paga l’assenza di Trae Young e non bastano i 23 punti di Jabari Parker.

I risultati

Atlanta Hawks – Miami Heat 97-106

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 122-107

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 103-97