I risultati della notte: Milwaukee domina contro Philadelphia, Harden e Westbrook trascinano Houston

Sette partite nella notte NBA. Prova di forza dei Milwaukee Bucks, che dominano in casa contro i Philadelphia 76ers 119-98, conquistando il loro secondo successo consecutivo. Decisivo un terzo quarto da 37-23 per la squadra con il miglior record dell’intera lega (48-8). Giannis Antetokounmpo stravince il duello a distanza con Joel Embiid: il greco mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 17 rimbalzi (ci sono anche otto assist), mentre il centro dei Sixers si limita a 17 punti e 11 rimbalzi. Le brutte notizie per Philadelphia proseguono con l’infortunio alla schiena per Ben Simmons, rimasto in campo solo per quattro minuti.

Terza vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che battono gli Utah Jazz per 120-110, agganciandoli in classifica con lo stesso record (36-20). Anche in questo match è stato decisivo il terzo quarto, chiuso da Houston con un parziale in suo favore di 38-19. Ottime prestazioni per James Harden (38 punti) e Russell Westbrook (34), mentre a Utah non bastano i 31 punti e 7 rimbalzi di Donovan Mitchell.

Momento di crisi per i Los Angeles Clippers, al loro terzo ko consecutivo, che cadono in casa contro i Sacramento Kings per 112-103. Ospiti trascinati da un sorprendente Kent Bazemore, che ha messo a referto 23 punti dalla panchina; mentre ai Clippers non sono bastati i 31 punti di Kawhi Leonard.

Senza Luka Doncic, tenuto a riposo per il solito problema alla caviglia, i Dallas Mavericks vengono sconfitti dagli Atlanta Hawks per 111-107. Decisive le doppie doppie di John Collins (35 punti e 17 rimbalzi) e Trae Young (25 punti e 10 assist), mentre ai Mavs non sono bastati i 33 punti di Tim Hardaway Jr.

Vincono i Miami Heat, nonostante l’assenza di Jimmy Butler, contro i Cleveland Cavaliers per 124-105 grazie ai 24 punti di Kendrick Nunn. Successi anche per i Brooklyn Nets (115-86 contro Charlotte, 21 punti di Luwawu-Cabarrot) e per i Phoenix Suns (112-104 contro i Chicago Bulls), con 29 puti di Devin Booker e un DeAndre Ayton da 28 punti e 19 rimbalzi.

I risultati della notte

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 103-112

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 86-115

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 111-107

Chicago Bulls – Phoenix Suns 104-112

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 124-105

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 119-98

Utah Jazz – Houston Rockets 110-120

