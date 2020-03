I risultati della notte: OKC di un punto su Boston, Houston cade con Miami e Dallas ko con Indiana

Ben undici partite giocate in una lunga serata e notte NBA, che come “headline” ha avuto senza dubbio il derby di Los Angeles, ma nella quale è anche giunta la notizia dello stop per un paio di partite di Giannis Antetokounmpo per un leggero infortunio.

I Los Angeles Lakers battono i Clippers in una partita ad elevata intensità per 103-112, con 13 sorpassi e 10 situazioni di parità. Decisivo il trio LeBron James-Anthony Davis-Avery Bradley, con 28, 30 e 24 punti rispettivamente, ma anche un terzo quarto da 36-28. Per i Clippers non bastano i 31 di Paul George, i 27 di Kawhi Leonard e i 20 di Montrezl Harrell. La prima parte della giornata è caratterizzata anche dal successo dei New Orleans Pelicans per 107-120 sui Minnesota Timberwolves, in cui spiccano i 37 punti di un inarrestabile Jrue Holiday, i 23 di Zion Williamson e i 15 con 12 rimbalzi di Brandon Ingram. 11 in 26’15” per Nicolò Melli. I Brooklyn Nets mettono un’altra pietra sulle speranze di playoff dei Chicago Bulls con il 110-107 propiziato dai 24 di Spencer Dinwiddie e dai 23 a testa di Caris LeVert e Joe Harris. Per i Bulls nettamente meglio la panchina del quintetto, 21 di Coby White in testa.

In un’altra sfida di ottimo fascino, i Boston Celtics sprecano un vantaggio che, all’intervallo, è di 11 punti e nel finale thrilling perdono per una rimessa complicatissima da cui escono una palla persa e il sottomano della vittoria di Dennis Schroder (27 punti). Bene anche Chris Paul (28) e Danilo Gallinari (18 in 34’23”). Per i Celtics 24 di Gordon Hayward. La sfida priva di “The Greek Freak” tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks si risolve in favore dei padroni di casa, che decidono molto con un primo quarto da 47-28 e vincono 140-131 con 36 punti di Devin Booker e la tripla doppia di Ricky Rubio (25, 13 rimbalzi e 13 assist); dall’altra parte 39 di Khris Middleton e 28 di Eric Bledsoe.

Tra Washington Wizards e Miami Heat vincono gli ospiti per 89-100, grazie a belle prove di Bam Adebayo (27 punti e 14 rimbalzi) e Duncan Robinson (23); per i Wizards, ed è un dato statistico curioso, i punti rispettivi di Shabazz Napier e Bradley Beal sono gli stessi, inframmezzati però dai 25 di Davis Bertans. I Dallas Mavericks non riescono, nonostante un eccezionale Luka Doncic da 36 punti e 10 rimbalzi e Tim Hardaway Jr. capace di metterne 30, a battere gli Indiana Pacers, che passano sul parquet avversario per 109-112 con sei uomini in doppia cifra e le doppie doppie di Domantas Sabonis (20 e 17) e Myles Turner (16 e 13).

Gli Houston Rockets partono davvero male contro gli Orlando Magic, finendo sotto di 25 punti all’intervallo e cedendo per 106-126. Per gli ospiti 24 punti di D.J. Augustin guidano una performance da sei giocatori in doppia cifra e con Aaron Gordon e Nikola Vucevic in doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi l’uno, 16 e 16 l’altro). I Rockets hanno 24 punti da Russell Westbrook e 23 da James Harden. I San Antonio Spurs perdono all’overtime contro i Cleveland Cavaliers, con il rischio di non accedere ai playoff per la prima volta dal 1997, il primo anno di Gregg Popovich da capo allenatore. Il jumper di Rudy Gay (19 punti) forza l’overtime con la parità a 118, ma neanche lui, DeMar DeRozan (25) e Bryn Forbes (19) possono fermare dei Cavs scatenati e con 28 punti e 17 rimbalzi da Andre Drummond più altre tre doppie doppie. Marco Belinelli non è sceso in campo.

Nella sfida senza grandi velleità di postseason tra New York Knicks e Detroit Pistons regna il punteggio basso e il Madison Square Garden, visto il 96-84, può sorridere. 22 punti e 12 rimbalzi per Julius Randle da una parte, 22 di Christian Wood dall’altra. Chiudono la notte i campioni dei Toronto Raptors, che contro i Sacramento Kings vincono una partita vibrante e a lungo incerta per 113-118 con 31 punti di Norman Powell e 30 di Kyle Lowry e, complessivamente, 110 punti dal quintetto base. Per i Kings 28 di De’Aaron Fox e 15 dalla panchina di Kent Bazemore e Alex Len.

I risultati della notte

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 103-112

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 107-120

Brooklyn Nets-Chicago Bulls 110-107

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 104-105

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 140-131

Washington Wizards-Miami Heat 89-100

Dallas Mavericks-Indiana Pacers 109-112

Houston Rockets-Orlando Magic 106-126

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 132-129 OT

New York Knicks-Detroit Pistons 96-84

Sacramento Kings-Toronto Raptors 113-118

