I risultati della notte: Philadelphia supera Boston. Vince Belinelli, Gallinari non basta ad OKC

Buona la prima per i Philadelphia 76ers che nell’esordio stagionale superano i Boston Celtics per 107-93 in quello che era il big match della notte NBA. Nello scontro tra le due storiche rivali e tra le migliori squadre della Eastern Conference, sono Simmons e compagni ad imporsi, grazie ad un ottimo secondo tempo, nel quale Phila ha trovato maggior fluidità in attacco. E’ proprio l’ex prima scelta il migliore con 24 punti e 9 assist, mentre a Boston non bastano i 25 punti di Gordon Hayward.

Dopo l’esordio di ieri di Nicolò Melli, oggi toccava agli altri due italiani d’America. Sconfitta per Danilo Gallinari nella sua prima in maglia OKC, con i Thunder che finiscono ko in quel di Utah per 100-95 in una partita che i Jazz hanno fatto loro solamente nei minuti finali. Decisivo un Donovan Mitchell da 32 punti, mentre per il Gallo alla fine ci sono comunque 21 punti e 7 rimbalzi. Vittoria, invece, per Marco Belinelli, anche se il contributo della guardia di San Giovanni in Persiceto è relativo nel successo per 120-111 dei San Antonio Spurs sui New York Knicks. Solo 3 punti in diciotto minuti di gioco per l’azzurro, mentre hanno fatto decisamente meglio i compagni di squadra LaMarcus Aldridge (22 punti) e Bryn Forbes (20). Da sottolineare in casa New York un buon esordio del rookie RJ Barrett, che ha messo a referto 21 punti.

Altro big match della serata quello che ha visto i Denver Nuggets espugnare il campo dei Portland Trail Blazers, in quella che era un remake della semifinale playoff dello scorso anno. Vince dunque Denver per 108-100 grazie ad un ultimo quarto da 35-26 in suo favore. Buona prova di Nikola Jokic, autore di una doppio doppia da 20 punti e 13 rimbalzi, mentre per Portland il migliore è Damian Lillard con 32 punti.

La sfida più spettacolare della notte NBA, però, è quella che va in scena tra Minnesota e Brooklyn. Vincono alla fine i T’Wolves dopo un tempo supplementare per 127-126. Spettacolare il duello a distanza tra Karl-Anthony Towns e Kyrie Irving: il primo chiude con 36 punti e 14 rimbalzi, oltre alla tripla che ha mandato il match al supplementare, mentre il secondo ha messo a referto addirittura 50 punti, sbagliando, però, il tiro della vittoria sulla sirena dell’overtime.

Luka Doncic riparte da dove aveva lasciato lo scorso anno. Lo sloveno si conferma il leader dei Dallas Mavericks ed è subito grandissimo protagonista nell’esordio positivo della sua squadra, vittoriosa 108-100 contro i Washington Wizards. Per Doncic una prestazione da 32 punti e 9 rimbalzi, con Dallas che ha avuto anche un ottimo contributo dal rientrante Kristaps Porzingis, che ha messo a referto 23 punti.

Ottimo esordio per i Detroit Pistons, che espugnano il campo degli Indiana Pacers per 119-110. Decisivo un Andre Drummond da 32 punti e 23 rimbalzi, ma fondamentali anche i 30 punti dalla panchina di Luke Kennard. Ai Pacers non sono bastate, invece, la doppia doppia di Domantas Sabonis (27 punti e 13 rimbalzi) e le ottime prestazioni di Myles Turner (25 punti e 9 rimbalzi) e del neo arrivato Malcolm Brogdon (20 punti).

Restando sempre nella Eastern Conference, gli Orlando Magic confermano il pronostico contro i Cleveland Cavaliers. 94-85 il punteggio finale per la squadra della Florida, trascinata dai 21 punti di Nikola Vucevic e da un ritrovato Markelle Fultz, che, uscendo dalla panchina, ha messo a referto 12 punti e 6 assist. Partita combattutissima tra Charlotte e Chicago, con il successo esterno degli Hornets per 126-125. Ai padroni di casa non basta un clamoroso Lauri Markkanen da 35 punti e 17 rimbalzi, visto che Charlotte è guidata soprattutto dai 27 punti del rookie PJ Washington (sette triple) e dai 23 di Devonte’ Graham.

Netta vittoria dei Phoenix Suns sui Sacramento Kings per 124-95 con un Devin Booker da 22 punti, mentre per gli ospiti il migliore è Buddy Hield con 28 punti. Grazie ad un ultimo quarto da 37-17, i Miami Heat vincono all’esordio e si impongono sui Memphis Grizzlies per 120-101 (Winslow 27 punti).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 126-125

Indiana Pacers – Detroit Pistons 110-119

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 94-85

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 126-127 d.t.s

Miami Heat – Memphis Grizzlies 120-101

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 107-93

Dallas Mavericks – Washington Wizards 108-100

San Antonio Spurs – New York Knicks 120-111

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 100-95

Phoenix Suns – Sacramento Kings 124-95

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 100-108