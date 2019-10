I risultati della notte: spettacolo a Houston con 59 punti di Harden, Golden State perde Curry

Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale.

Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben Simmons, 12 più 16 rimbalzi di Al Horford, 12 di Josh Richardson, 17 dalla panchina di Furkan Korkmaz, per i T-Wolves, che erano anche loro imbattuti, 19 di Andrew Wiggins, 15 di Jeff Teague, 13 di Karl Anthony Towns e Shabazz Napier.

Per i Cavs 23 punti più 10 rimbalzi di Tristan Thompson, 18 di Collin Sexton, 17 più 20 rimbalzi di Kevin Love, 17 di Jordan Clarkson, 12 di Cedi Osman e Larry Nance, per i Bulls 16 ciascuno di Zach LaVine e Lauri Markkanen, 15 di Otto Porter e Wendell Carter, 14 di Thaddeus Young.

Per i Magic 21 punti più 13 rimbalzi di Nikola Vucevic, 15 più 11 rimbalzi di Aaron Gordon, 14 di Evan Fournier, 10 di Jonathan Isaac, per i Knicks 16 più 10 rimbalzi di Julius Randle, 12 di Mitchell Robinson e Bobby Portis, 10 di Kevin Knox.

Per i Raptors campioni in carica 30 punti di Pascal Siakam, 20 di Kyle Lowry, 19 dei panchinari Serge Ibaka e Norman Powell, 13 di OG Anunoby, 13 più 11 assist Fred Van Vleet, per i Pistons 21 più 22 rimbalzi di Andre Drummond, 17 di Laangston Galloway, 16 più 10 assist di Derrick Rose, 16 di Markieff Morris.

Per i Celtics 32 punti di Kemba Walker, 25 di Jayson Tatum, 21 più 10 rimbalzi di Gordon Hayward, 19 di Marcus Smart, 11 di Daniel Theis, per i Bucks 26 di Khris Middleton, 22 più 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, 12 di George Hill, 10 di Brook Lopez.

Per i Pacers 29 più di Domantas Sabonis, 25 di Jeremy Lamb, 21 più 13 rimbalzi di Malcolm Brogdon, 20 di T.J. Warren, per i Nets 28 di Kyrie Irving, 20 dalla panchina di Spencer Dirwiddie, 15 di Caris LeVert, 13 di Joe Harris, 17 rimbalzi di DeAndre Jordan.

Per i Trail Blazers 23 punti più 13 assist di Damian Lillard, 22 di C.J. McCollum, 12 più 12 rimbalzi di Hassan Whiteside, 14 di Kent Bazemore, per i Thunder 21 di Chris Paul, 17 di Dennis Schroder, 15 più 14 rimbalzi di Nerlens Noel, 15 di Danilo Gallinari, 12 più 10 rimbalzi di Hamidou Diallo, 13 di Shai Gilgeous-Alexander.

Per i Rockets 59 punti di James Harden (18 su 32 dal campo, 6 su 14 da tre, 17 su 18 ai liberi di cui uno decisivi a ), 21 più 12 rimbalzi di Clint Capela, 17 più 10 rimbalzi più 12 assist di Russell Westbrook, 16 di Danuel House, 15 di Eric Gordon, 11 di Austin Rivers, per i Wizards 46 di Bradley Beal, 23 di Rui Hachimura, 21 di Davis Bertans, 17 più 10 assist di Isaiah Thomas, 14 di Troy Brown, 13 più 12 rimbalzi di Thomas Bryant, 12 di Moritz Wagner. Addirittura 48-41 per i texani il parziale nell’ultimo quarto.

Per i Jazz 29 punti di Mike Conley, 24 di Donovan Mitchell, 14 di Bojan Bogdanovic, 13 di Rudy Gobert, 10 di Joe Ingles, per i Clippers, privi di Kawhi Leonard, 24 di Lou Williams, 23 di Jamychal Green, 10 di Montrezl Harrell.

Per gli Hornets 23 punti di P.J. Washington, 22 di Terry Rozier, 18 di Malik Monk, 17 di Miles Bridges, 12 più 15 rimbalzi di Cody Zeller, 12 di DeVonte Graham, 11 di Marvin Williams, per i Kings 23 di Buddy Hield, 22 di Harrison Barnes, 17 di Richaun Holmes, 16 più 10 assist di DeAaron Fox, 12 di Bogdan Bogdanovic, 11 di Nemanja Bjelica.

Parziale decisivo nel primo quarto di 43-14 per i Suns e sconfitta terribile per i Warriors il cui 43-26 nell’ultimo quarto è inutile e perdono anche Steph Curry per una frattura alla mano sinistra a 8’31” dalla fine del terzo quarto. Per Phoenix 31 punti di Devin Booker, 24 più 13 rimbalzi di Aron Baynes, 16 di Dario Saric, 14 di Ricky Rubio, 12 di Cameron johnson, 11 di Kelly Oubre, per gli ex campioni NBA 20 di Eric Paschall, 17 di Glenn Robinson, 15 di Dangelo Russell, 12 di Willie Cauley-Stein e 10 di Ky Bowman.

Il risultati della notte

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves 117-95

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 117-111

Orlando Magic-New York Knicks 95-83

Toronto Raptors-Detroit Pistons 125-113

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 116-105

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 108-118

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 99-102

Washington Wizards-Houston Rockets 158-159

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 110-96

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 111-118

Golden State Warriors-Phoenix Suns 110-121

