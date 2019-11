I risultati della notte: Toronto ferma i Lakers, ko anche Gallinari

Si ferma a sette la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Lakers, che vengono sconfitti allo Staples Center dai Toronto Raptors per 113-104. Decisivo un ultimo quarto da 35-26 in favore dei campioni in carica, che sono riusciti a sopperire all’assenza di Kyle Lowry. Grandi prestazioni di Fred VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e di Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi). Ai Lakers non bastano la tripla doppia di



Otto partite nella notte NBA.. Decisivo un ultimo quarto da 35-26 in favore dei campioni in carica, che sono riusciti a sopperire all’assenza di Kyle Lowry. Grandi prestazioni di Fred VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e di Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi). Ai Lakers non bastano la tripla doppia di LeBron James , che mette a referto 13 punti, 15 assist e 13 rimbalzi, ed Anthony Davis da 27 punti e 8 rimbalzi.

In campo anche uno dei tre “italiani d’America”. Danilo Gallinari e la sua OKC vengono sconfitti da 121-119 dai Milwaukee Bucks. Ospiti che hanno allungato in maniera decisiva nel terzo quarto (37-24) e poi hanno in parte controllato il vantaggio negli ultimi dodici minuti, anche se Oklahoma City ha fatto venire un po’ di paura nel finale ad Antetokounmpo e compagni. Proprio il greco è stato il grande protagonista con una doppia doppia da 35 punti e 16 rimbalzi, supportato anche da Eric Bledsoe da 25 punti e 9 assist. Serata negativa al tiro per Gallinari, che chiude con 14 punti e soprattutto un brutto 4/17 dal campo.

Ci pensa Nikola Jokic a due secondi dalla fine del primo tempo supplementare a regalare la vittoria ai



a regalare la vittoria ai Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves per 100-98. Una vera e propria magia quella del serbo che fino a quel momento aveva anche sbagliato molto, nonostante i 20 punti, 7 assist e 6 rimbalzi finali. Quarta vittoria consecutiva per Denver; mentre i 50 punti della coppia Towns Wiggins (25 a testa) non bastano ai T’Wolves, che perdono per la terza volta nelle ultime quattro partite.

Ritornano alla vittoria i Philadelphia 76ers. Dopo tre sconfitte, i Sixers si risollevano in casa contro gli Charlotte Hornets, imponendosi per 114-106. Decisivo il break di Phila nel terzo quarto (35-23), con la squadra di Brett Brown, che ha avuto sei giocatori in doppia cifra ed il migliore in Joel Embiid (18 punti). Per Charlotte ottima prestazione di Cody Zeller, che ha messo a referto 24 punti e 7 rimbalzi e di Devonte Graham, autore di una doppia doppia da 19 punti e 10 assist.

i Portland Trail Blazers superare 124-113 gli Atlanta Hawks, che erano riusciti a portare il match all’overtime grazie ad un canestro a meno di un secondo di Kevin Huerter. Bellissima la sfida diretta tra Damian Lillard (30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) ed un eccezionale Trae Young, che sfiora la tripla doppia con 35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi.



Altro match finito ai supplementari è quello che ha visto, che erano riusciti a portare il match all’overtime grazie ad un canestro a meno di un secondo di Kevin Huerter. Bellissima la sfida diretta tra Damian Lillard (30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) ed un eccezionale Trae Young, che sfiora la tripla doppia con 35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi.

Domantas Sabonis da 21 punti, 16 rimbalzi e 7 assist trascina gli Indiana Pacers alla vittoria sugli Orlando Magic per 109-102. Restando sempre nella Eastern Conference, comodo successo dei Cleveland Cavaliers sui New York Knicks per 108-87 (31 punti per Collin Sexton). Tutto facile anche per i Phoenix Suns contro i Brooklyn Nets (138-112) grazie soprattutto a Devon Booker da 27 punti e Ricky Rubio con 22 punti e 12 assist.

Questo il riepilogo dei risultati

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 98-100

Orlando Magic – Indiana Pacers 102-109

Philadelphia 76ers – Charlottte Hornets 114-106

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 119-121

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 87-108

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 138-112

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 124-113 d.t.s

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 104-113