I risultati della notte: Toronto inarrestabile, bene Milwaukee e Lakers mentre crollano i Clippers

Sono nove le partite della notte NBA. Ad aprire il programma sono stati i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. La squadra con il miglior record della lega ha superato brillantemente per 111-95 gli Orlando Magic grazie ad una super prestazione del proprio fenomeno greco, che ha sfiorato la tripla doppia, chiudendo con 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. A questi si aggiungono i 23 punti di Brook Lopez e i 21 di Khris Middleton, che ci mette anche 13 rimbalzi. Ad Orlando non sono bastati i 21 punti di Nikola Vucevic (anche 14 rimbalzi) e i 20 di Terrence Ross.

Video - Giannis Antetokounmpo: "Seguo il calcio, sono un grande fan di Ibrahimovic" 00:49

Restando sempre nella Eastern Conference. Non si fermano più i Toronto Raptors, che hanno portato a quattordici la striscia di vittorie consecutive. Davvero un momento magico per i canadesi, che hanno superato in volata i Brooklyn Nets per 119-118 grazie ai 29 punti di Fred VanVleet e ai 20 di Pascal Siakam. Brooklyn ha avuto un pazzesco Caris LeVert da 37 punti, ma quest’ultimo ha sbagliato il tiro della vittoria, con anche il successivo tap in di Harris non andato a buon fine.

La solita coppia LeBron James (22 punti, 11 assist e 8 rimbalzi) – Anthony Davis (27 punti e 10 rimbalzi) guida i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Golden State Warriors per 125-120. Buona partita in casa Warriors per il neo arrivato Andrew Wiggins, che ha messo a referto 24 punti. Vincono i Lakers ed invece crollano in maniera clamorosa i Los Angeles Clippers. Un tonfo davvero pesante quello di Leonard e compagni, che vengono sconfitti nettamente dai Minnesota Timberwolves per 142-115 in una partita che ha visto i padroni di casa segnare 81 punti nei primi due quarti. Jordan McLaughlin è la grande sorpresa con 24 punti ed 11 rimbalzi, ma ottimo anche il contributo del nuovo acquisto Malik Beasley (23 punti e 10 rimbalzi).

Video - LeBron James: "Kobe è una leggenda e le leggende non muoiono mai" 00:41

Partenza in quintetto per Nicolò Melli nella vittoria dei suoi New Orleans Pelicans sugli Indiana Pacers 124-117. L’ex Olimpia ha sfruttato l’assenza di Zion Williamson, giocando 23 minuti e mettendo a referto 9 punti e 6 rimbalzi. Grande prestazione in casa New Orleans per Jrue Holiday, che ha chiuso con 31 punti e 10 assist. Nessun minuto, invece, per Marco Belinelli, rimasto in panchina nella sconfitta dei San Antonio Spurs contro i Sacramento Kings per 122-102, con i padroni di casa trascinati dai 31 punti di Buddy Hield. Situazione difficile per il Beli, che potrebbe anche rescindere il contratto con gli Spurs e cambiare squadra. I 36 punti di Jamal Murray guidano i Denver Nuggets alla vittoria sui Phoenix Suns per 117-108. Tornano al successo dopo due sconfitte consecutive i Dallas Mavericks, che superano 116-100 gli Charlotte Hornets (26 punti per Seth Curry). Vincono anche i New York Knicks per 95-92 sul campo dei Detroit Pistons (Randle 17 punti).

RISULTATI NBA 9 FEBBRAIO

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 95-111

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 100-116

Detroit Pistons – New York Knicks 92-95

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 117-124

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 119-118

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 142-115

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 120-125

Phoenix Suns – Denver Nuggets 108-117

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 122-102