I risultati della notte: tutto facile per i Lakers con Golden State, 47 di Harden contro i Clippers

Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che hanno perso quattro delle ultime sei partite. Decisivo l’ex Nikola Vucevic con 25 punti e 12 rimbalzi.

Vittoria numero nove in dieci partite per i Boston Celtics, i quali, al Garden, hanno la meglio sui Washington Wizards in una partita a punteggio altissimo. Per la franchigia del Massachusetts ci sono 25 punti di Kemba Walker, 23 di Jayson Tatum e 22 di Jaylen Brown. Il sodalizio della capitale, invece, ne trova ben 44 di Bradley Beal. Nel big match di nottata gli Houston Rockets, trascinati dai 47 punti di James Harden, superano i Los Angeles Clippers, ancora privi di Paul George. Per Leonard sono 26 e 12 carambole.

Continuano a sorprendere i Minnesota Timberwolves, i quali battono senza troppi patemi dei San Antonio Spurs in grande crisi. Fondamentali i 30 punti di Andrew Wiggins e i 28 con 11 rimbalzi di Karl Anthony Towns. Restano al comando della Western Conference i Los Angeles Lakers, i quali, nonostante l’assenza di Anthony Davis, vincono agilmente contro i Golden State Warriors. Per Lebron sono 23 e 12 assist, mentre Kyle Kuzma ne aggiunge altri 22. I Losangelini, inoltre, hanno letteralmente dominato sotto le plance: Javale McGee e Dwight Howard, in due, combinano 33 punti e 25 rimbalzi.

Prosegue, nell’ultima partita della serata, il periodo nerissimo dei Portland Trail Blazers, al momento lontani parenti della squadra che arrivò in finale di conference nella scorsa stagione. La franchigia dell’Oregon ha perso in casa contro i campioni in carica dei Toronto Raptors, trascinati da 36 punti di Pascal Siakam e 30 di Fred Van Vleet. Match a dir poco sottotono, inoltre, per la stella dei Blazers Damian Lillard, il quale ha segnato 9 punti tirando 2 su 12 dal campo.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 119-117

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 97-112

Washington Wizards – Boston Celtics 133-140

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 93-102

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 114-129

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 94-120

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers 114-106