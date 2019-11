I risultati della notte: un Doncic formato MVP porta Dallas al successo, vittorie per Lakers e Bucks

Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, tra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti al successo dei suoi Charlotte Hornets, 110-107, in casa dei Detroit Pistons. Da segnalare, per la franchigia del North Carolina, anche la partita da 26 punti con 9/12 dal campo del rookie PJ Washington.

Successo esterno, sul campo degli Orlando Magic, per i Toronto Raptors, in una partita a basso punteggio che finisce 90-83. Migliore in campo Norman Powell con 33 punti e 12/18 al tiro. 33 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo permettono ai Milwaukee Bucks di allungare a 10 la striscia di vittorie consecutive trionfando, in trasferta, sui Cleveland Cavaliers, col risultato 119-110. La franchigia dell’Ohio, ad ogni modo, può sorridere per l’ennesima buona prestazione del rookie Darius Garland che ne mette 21 con 6 assist e 8/14 al tiro. Cadono tra le mura amiche anche i New York Knicks, sconfitti 101-95 dai Philadelphia 76ers. Il protagonista è ancora Joel Embiid, il quale, pur tirando male dal campo (7/19), sforna una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi, figlia dei tanti liberi che è riuscito a procurarsi (ben 15).

Trae Young ne segna 49 tirando 16/28 dal campo e 8/15 da tre, ma gli Atlanta Hawks, dopo un supplementare, perdono di un punto, 104-105, a Indianapolis contro i Pacers. Tutto facile per i Miami Heat nel match casalingo contro i Golden State Warriors, finito con il risultato di 105-122. Fondamentale un primo quarto in cui la franchigia della Florida segna 20 punti in più rispetto ai vicecampioni NBA. Trionfo esterno, 103-94, invece, per gli Utah Jazz che battono i Memphis Grizzlies. MVP dell’incontro il croato Bojan Bogdanovic che ne mette 33 tirando 12/20 dal campo.

Tornano a sorridere gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari (15 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per lui) che vincono in casa, 104-109, il derby azzurro con i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli (0 punti con 0/4 dal campo in 11 minuti di gioco per l’ex Fenerbahce). MVP il tedesco Dennis Schroeder che segna 25 punti e smazza 7 assist uscendo dalla panca. Una bella prestazione corale permette ai San Antonio Spurs di prendersi una parziale rivincita su Kawhi Leonard, fermando i Los Angeles Clippers all’AT&T Center con il punteggio di 97-107. Da segnalare che nessun giocatore ha raggiunto quota 20 punti in questo incontro.

Luka Doncic continua a giocare da MVP, mette a referto una partita da 42 punti (12/24 dal campo, 3/11 da tre, 15/18 ai liberi), 9 rimbalzi e 11 assist, e permette ai suoi Dallas Mavericks di superare i Suns a Phoenix con il risultato di 120-113. Terza vittoria consecutiva per i Portland Trail Blazers che sembrano aver trovato in Carmelo Anthony (23 punti e 11 rimbalzi stasera per Melo) la chiave per uscire dalla crisi di inizio stagione. La franchigia dell’Oregon vince 103-107 in casa coi Chicago Bulls. Ottima prestazione anche per Damian Lillard, il quale ne mette 28 con 6 assist. Tutto facile per i Los Angeles Lakers che travolgono, 103-125, gli Washington Wizards allo Staples Center. Per i californiani è il decimo successo consecutivo, propiziato da 23 punti e 11 assist di LeBron James e 26 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis.

I risultati della notte

Boston Celtics – Brooklyn Nets 107-112

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 110-107

Toronto Raptors – Orlando Magic 90-83

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 119-110

Philadelphia 76ers – New York Knicks 101-95

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 104-105

Golden State Warriors – Miami Heat 105-122

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 103-94

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 104-109

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 97-107

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 120-113

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 103-107

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 103-125

Foto: Matteo Marchi