I risultati della notte: uno strepitoso Gallinari vince all’overtime, Belinelli ko

Si sono giocate nella notte italiana otto partite della regular season NBA. Il match di maggior richiamo era probabilmente quello tra gli Houston Rockets e gli Indiana Pacers e l’hanno vinto i texani, arrivando a sei vittorie consecutive e interrompendo la serie di quattro degli avversari grazie al solito, inarrestabile James Harden, autore di 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Ben McLemore aggiunge 21 punti, Russell Westbrook 17 più 8 rimbalzi più 6 assist, P.J. Tucker 12 rimbalzi, per Indiana 18 a testa di Doug McDermott partendo dalla panchina e Domantas Sabonis, che cattura anche 13 rimbalzi. La vittoria più clamorosa è quella dei Washington Wizards che espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves mettendo a segno 137 punti, con Bradley Beal che ne segna 44 per la seconda volta consecutiva in trasferta aggiungendo anche 10 assist, Moritz Wagner ne mette assieme 30 più 15 rimbalzi in 25 minuti non in quintetto titolare, per i padroni di casa 36 più 10 rimbalzi di Karl Anthony Towns, 20 di Robert Covington, 13 più 11 assist di Jeff Teague.

Una vittoria e una sconfitta per gli italiani: Marco Belinelli, autore di 6 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 16 minuti entrando dalla panchina, perde coi suoi San Antonio Spurs che arrivano alla quarta sconfitta di fila contro gli Orlando Magic, inutili i 21 punti di DeMar DeRozan e i 12 rimbalzi di Trey Lyles e le 5 stoppate di LaMarcus Aldridge, per la franchigia della Florida 26 di Evan Fournier, 20 in 28 minuti del panchinaro Terrence Ross, 13 più 13 rimbalzi di Al-Farouq Aminu, 10 più 13 rimbalzi di Nikola Vucevic. Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari vincono all’overtime infliggendo un’altra sconfitta ai Philadelphia 76ers grazie a 28 punti, suo massimo stagionale, e 7 rimbalzi del Gallo, 27 più 8 rimbalzi di Chris Paul (i due insieme fanno 23 su 23 ai liberi, 11 di Danilo!), 24 di Shai Gilgeous-Alexander, per Phila 31 più 12 rimbalzi di Joel Embiid, 28 di Josh Richardson, 21 di Tobias Harris, 16 più 11 rimbalzi più 8 assist di Ben Simmons.

I Charlotte Hornets interrompono una serie di quattro sconfitte consecutive allungando a quattro quella dei Detroit Pistons grazie a una tripla sulla sirena finale di Malik Monk, 19 punti per lui in 22 minuti partendo dalla panchina, 19 li segna anche Terry Rozier, Devonte Graham totalizza 18 punti e 10 assist, per i Pistons 32 di Langston Galloway con 7 su 11 da tre, 16 più 20 rimbalzi di Andre Drummond, 19 del redivivo Blake Griffin. Terza vittoria consecutiva per i Memphis Grizzlies che battono di strettissima misura gli Utah Jazz interrompendo la loro serie di quattro successi con 25 punti più 8 assist di J.A. Morant, 20 di Dillon Brooks, 11 più 10 10 rimbalzi di Jae Crowder, per gli ospiti inutili i 29 più 9 rimbalzi di Donovan Mitchell, i 23 più 17 rimbalzi e 5 stoppate di Rudy Gobert e i 20 di Bojan Bogdanovic.

Infine, le due franchigie più titolate della NBA continuano la loro corsa. I Boston Celtics sono sempre più leader a Est arrivano a 10 vittorie di fila infliggendo fuori casa la sesta sconfitta consecutiva ai Golden State Warriors con 24 punti di Jayson Tatum, 22 di Jaylen Brown e 20 di Kemba Walker, per i californiani, che sono ancora in emergenza, 20 di Alec Burks in 31 minuti fuori dal quintetto iniziale, 11 più 11 rimbalzi di Draymond Green. I Los Angeles Lakers confermano la loro leadership a Ovest battendo allo Staples Center i Sacramento Kings con 29 punti e 11 assist dell’eterno LeBron James, autore anche dei due liberi decisivi a 5 secondi dallo scadere, per i gialloviola anche 17 punti e 4 stoppate, compresa quella sull’ultimo possesso dei Kings, di Anthony Davis, per gli ospiti 21 più 8 rimbalzi di Buddy Hield.

I risultati della notte

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 109-106

Orlando Magic-San Antonio Spurs 111-109

Houston Rockets-Indiana Pacers 111-102

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 127-119 OT

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 107-106

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 116-137

Golden State Warriors-Boston Celtics 100-105

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 99-97

