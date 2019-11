I risultati della notte: vince Gallinari, sconfitta per Belinelli, LeBron trascina ancora i Lakers

Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta di fila, in un inizio di stagione sicuramente al di sotto delle loro aspettative.

Vince Gallinari, mentre non va allo stesso modo per l’altro italiano impegnato questa notte. Marco Belinelli chiude con 5 punti in 12 minuti di gioco nella sconfitta dei San Antonio Spurs sul campo degli Atlanta Hawks per 108-100. Decisivo un pazzesco ultimo quarto di Atlanta (38-22), con gli Hawks trascinati da un Trae Young da 29 punti e 13 assist, mentre agli Spurs (2° ko consecutivo) non bastano i 22 punti di DeMar DeRozan.

Uno straordinario LeBron James guida alla rimonta e alla vittoria i Los Angeles Lakers, che sul campo dei Chicago Bulls si impongono 118-112 con un ultimo quarto da 38-19. Una partita che ha visto Chicago in controllo per tre quarti grazie anche ad un Zach LaVine da 26 punti, ma negli ultimi dodici minuti James ha dominato la scena. Tripla doppia per il “Re”, che chiude con 30 punti, 11 assist e 10 rimbalzi in 35 minuti di gioco.

Continua l’ottimo momento dei Boston Celtics, che centrano la quinta vittoria consecutiva ed eguagliano il record (5-1) dei Philadelphia 76ers, unica squadra ad aver battuto quella di Brad Steves. Boston supera i Cleveland Cavaliers per 119-113 grazie ad una sontuosa prestazione di Gordon Hayward, che pareggia il suo career high in maglia Celtics con 39 punti, supportati anche da 8 assist e 7 rimbalzi.

Tutto molto facile per i Denver Nuggets, che superano agevolmente i Miami Heat per 109-89. Miglior marcatore dell’incontro è Jamal Murray con 21 punti a referto, ma importante è anche la doppia doppia di Will Barton (15 punti e 10 rimbalzi). Terzo successo consecutivo per dei sorprendenti Charlotte Hornets, che vincono dopo un tempo supplementare contro gli Indiana Pacers per 122-120. Decisivo un Devonte Graham da 35 punti, autore anche dei liberi del sorpasso ad un secondo dal termine. Ad Indiana non bastano i 33 punti di TJ Warren e i 31 di Malcolm Brogdon.

I risultati della notte

