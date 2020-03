I risultati della notte: vincono gli Utah Jazz, sconfitte per Houston, Philadelphia e Denver

Sono sei le partite di una notte NBA ricca di sorprese e dove i pronostici iniziali sono stati completamente ribaltati. Si comincia dalla vittoria degli Charlotte Hornets contro gli Houston Rockets per 108-99. Un successo sicuramente condizionato dall’incredibile inizio di match dei padroni di casa, che conducevano per 20-0 a metà primo quarto. Decisivi i 24 punti di Terry Rozier e i 23 di Devonte’ Graham, mentre a Houston non è bastata la tripla doppia di James Harden (30 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) e i 25 punti di Robert Covington.

Altra sconfitta a sorpresa quella dei Denver Nuggets, che cedono 104-102 sul campo dei Cleveland Cavaliers e perdono contatto dai Los Angeles Clippers nella lotta al secondo posto nella Western Conference. Grande prestazione tra i Cavs per Kevin Love (27 punti) e Collin Sexton (25), mentre Denver paga una serata un po’ sottotono di Nikola Jokic (8 punti, oltre ad 8 rimbalzi e 8 assist) e non bastano i 22 punti di Will Barton.

Continuano i problemi in trasferta per i Philadelphia 76ers (record fuori casa di 10-24), con i Sixers che perdono anche sul campo dei Golden State Warriors, privi dell’influenzato Steph Curry. Finisce 118-114 con una bella rimonta di Golden State nell’ultimo quarto (parziale 36-24), grazie soprattutto ai 24 punti di Damion Lee e ai 23, uscendo dalla panchina, di Eric Paschall. Per Philadelphia il migliore è stato Tobias Harris con 24 punti.

A rispettare il pronostico iniziale ci hanno pensato gli Utah Jazz, che si impongono 111-105 sui Detroit Pistons. Decisivo un primo tempo chiuso avanti 55-39 e soprattutto un Bojan Bogdanovic da 32 punti. Ottima la partita anche di Donovan Mitchell (25 punti), mentre ai Pistons non basta la doppia doppia di Christian Wood (30 punti e 11 rimbalzi).

Importante vittoria per i Memphis Grizzlies, che superano 118-101 (Valanciunas 27 punti e 17 rimbalzi) gli Atlanta Hawks e consolidano il loro piazzamento playoff nella Western Conference. Vincono anche i Sacramento Kings contro i Portland Trail Blazers per 123-111 con 27 punti di Bogdan Bogdanovic.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Houston Rockets 108-99

Detroit Pistons – Utah Jazz 105-111

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 104-102

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 118-101

Golden State Warriors – Philadelphia 76ers 118-114

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 111-123

andrea.ziglio@oasport.it