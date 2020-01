I risultati della notte: Williamson, debutto sprint con 22 punti ma vince Belinelli

Si sono disputati nella notte 12 match della NBA e in scena è andato anche il derby tutto italiano tra Pelicans e Spurs, cioè tra Melli e Belinelli. Ma non solo, perché in campo è sceso anche Danilo Gallinari, mentre andavano in scena vittorie inaspettate, domini confermati e un esordio atteso da mesi.

Partiamo dagli Oklahoma City Thunder, impegnati a Orlando in un match potenzialmente ostico. E, infatti, soffrono Gallinari e compagni per avere la meglio dei Magic e alla fine si impongono 114-120. Per l’azzurro 12 punti con 4/11 al tiro, i Thunder faticano a gestire il vantaggio contro una squadra più modesta per tutta la partita e solo nel finale danno la zampata vincente. Vittoria convincente, invece, per i Toronto Raptors contro i Philadelphia 76ers per 107-95. Vittoria maturata nella ripresa, dopo aver inseguito a lungo, e decisa dai 22 punti realizzati da Fred VanVleet. Curiosità, a segno per i canadesi sono andati solo sei giocatori, ma tutti in doppia cifra.

Non era il match clou di serata, ma l’attenzione di tutti era puntata su New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, match vinto dagli Spurs per 117-121. Era, infatti, l’esordio di Zion Williamson, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft. Zion fatica a entrare in partita, complice anche l’emozione, ma nell’ultimo quarto dà spettacolo, segna 17 punti con 4/4 da tre punti e quasi dà la vittoria a New Orleans. Si impongono, invece, gli Spurs e, dunque, Marco Belinelli vince il derby con Niccolò Melli. I due azzurri non sono stati però protagonisti, con otto punti segnati da Belinelli, mentre Melli è sceso in campo solo una manciata di secondi nel finale.

Crollano i Los Angeles Clippers ad Atlanta e il ko per 102-95 con gli Hawks fa notizia. Non solo perché i Clippers erano favoriti d’obbligo alla vigilia, ma anche perché dilapidano un vantaggio di 21 punti. Pesano le assenze di Kahwi Leonard, Paul George e Patrick Beverley e Los Angeles deve affidarsi ai 30 punti di Montrezl Harrel, che però non bastano. Dai Clippers al Lakers, c’è una Los Angeles che sorride. Al Madison Square Garden, contro i New York Knicks, LeBron James e compagni si impongono 92-100, con 28 punti di Anthony Davis, ma è tutto facile contro New York.

Tornano a ruggiere i Rockets di Mike D’Antoni e, dopo quattro ko consecutivi, si impongono sui Denver Nuggets per 121-105. Mattatori sono James Harden, con 27 punti, e Russell Westbrook, che mette a segno 28 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Il resto della notte ha visto i Miami Heat soffrire più del previsto contro Washington, ma imporsi per 134-129, mentre i Boston Celtics demoliscono i Memphis Grizzlies 119-95. Decisivo il terzo quarto chiuso 41-19, con Jayson Tatum miglior marcatore di giornata con 23 punti.

Restando in zona playoff, vince Detroit che batte i Sacramento Kings per 127-106 con 23 punti di Christian Wook, mentre i Chicago Bulls si impongono sui Minnesota Timberwolves per 117-110, con i Bulls che volano nel primo tempo ma poi rischiano, mentre Minnesota si aggrappa ai 40 punti di Karl-Anthony Towns, ma non basta. Infine, vincono gli Indiana Pacers in casa dei Phoenix Suns per 87-112 con 25 punti di T.J. Warren, e dominano gli Utah Jazz in casa dei Golden State Warriors, battuti 96-129.

I risultati della notte:

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 114-120

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 107-95

Detroit Pistons – Sacramento Kings 127-106

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 102-95

Miami Heat – Washington Wizards 134-129

New York Knicks – Los Angeles Lakers 92-100

Boston Celtics – Memphis Grizzlies 119-95

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 117-110

Houston Rockets – Denver Nuggets 121-105

Phoenix Suns – Indiana Pacers 87-112

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 117-121

Golden State Warriors – Utah Jazz 96-129

