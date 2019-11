I risultati della notte. Lakers ok con i Suns, brivido 76ers, travolti i Thunder di Gallinari

Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto.

Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida decisa (quasi) sulla sirena vede i Philadelphia 76ers scampare alla sconfitta in casa contro i Cleveland Cavaliers (98-97), grazie alla doppia doppia da 27 punti e 16 rimbalzi di Joel Embiid condita dalla schiacciata della vittoria a 13 secondi dalla fine. Ai Cavs non bastano i 20 di Jordan Clarkson (dalla panchina) e Kevin Love.



Privi per questa notte di Derrick Rose e Blake Griffin, i Detroit Pistons cedono ai Miami Heat per 117-108. I padroni di casa mandano sei uomini in doppia cifra, con una particolare menzione per Jimmy Butler (20 punti e 13 assist), Kendrick Nunn (20 punti) e Bam Adebayo (18 e 14 rimbalzi). Per i Pistons 22 di Luke Kennard. I Chicago Bulls, invece, si liberano con un grande ultimo quarto dei New York Knicks, che cadono per 120-102 sotto i colpi dei 27 punti con 7/11 da tre di Coby White, oltre che di Zach LaVine e dei suoi 25. Ai Knicks non bastano i 22 di Marcus Morris e i 21 di RJ Barrett.

La notte regala l’ottavo successo ai Los Angeles Lakers, che dopo una partita non semplice battono i Phoenix Suns per 115-123 con le ottime serate di Anthony Davis (24 punti e 12 rimbalzi) e Kyle Kuzma (23). Per LeBron James 19 con 11 assist. I Suns non approfittano dei 21 di Devin Booker e Ricky Rubio (che aggiunge 10 assist). Vittoria esterna anche per gli Atlanta Hawks, che superano i Denver Nuggets per 121-125 gestendo quanto di buono fatto nel secondo periodo. E’ la grande notte di Trae Young, con 42 punti e 11 assist, che cancella tutti gli sforzi dei Nuggets con sette uomini in doppia cifra (Will Barton 21).

Portano a casa il successo anche gli Utah Jazz, che mantengono inviolata Salt Lake City vincendo per 119-114 contro i Brooklyn Nets grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell e ai 18 con 15 rimbalzi di Rudy Gobert. Non bastano ai Nets i 27 di Kyrie Irving, i 15 con 17 rimbalzi di DeAndre Jordan e i 21 di Spencer Dinwiddie. Prova di valore, infine, per i Sacramento Kings, che si mettono in tasca la quarta vittoria a spese dei Portland Trail Blazers: nel 107-99 ci sono tre doppie doppie, la più significativa delle quali è quella di Bogdan Bogdanovic (25 punti e 10 assist). Predica nel deserto o quasi Damian Lillard con i suoi 27 punti.

Questi i risultati della notte NBA:

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 111-85

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 98-97

Miami Heat-Detroit Pistons 117-108

Chicago Bulls-New York Knicks 120-102

Denver Nuggets-Atlanta Hawks 121-125

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 115-123

Utah Jazz-Brooklyn Nets 119-114

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 107-99