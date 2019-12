Quattro partite nella notte NBA, di cui però solo tre quelle disputate in territorio americano, mentre una si è giocata in quel di Città del Messico, nell’ambito di una coppia di gare di regular season da disputarsi nella capitale messicana (a tal proposito, in Messico verrà creata una nuova franchigia di G League, un passo a suo modo storico). Fuori dal campo e dalle gare di stanotte, i Miami Heat hanno deciso di sospendere un’altra volta, per sei partite, Dion Waiters.

Nell’incontro in questione, tra Dallas Mavericks e Detroit Pistons, il punteggio finale dice 122-111, con i texani che scappano nel terzo quarto, superando le 20 lunghezze di vantaggio, e trovano ancora uno strepitoso Luka Doncic: 41 punti, 12 rimbalzi e 11 assist contrassegnano la ventesima serata di fila dello sloveno da più di 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Di enorme importanza anche i 30 punti di Seth Curry con 6/9 da tre e i 20 di Kristaps Porzingis, mentre non bastano ai Pistons i 23 con 15 rimbalzi di Andre Drummond e i 19 di Derrick Rose.

12 anni fa San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers si contendevano l’anello, mentre questa volta hanno parecchie difficoltà nelle loro Conference. Sono i Cavs a portarsi a casa la vittoria per 109-117 al supplementare dopo aver rischiato di perdere il controllo della sfida nell’ultimo quarto. A riprendere le cose per i capelli ci pensa Kevin Love, che spara la tripla dell’overtime dopo un’azione confusa a 7″5 dalla chiusura dell’ultimo quarto. Per lui 30 punti e 17 rimbalzi, mentre raggiungono quota 28 Collin Sexton e 25 Jordan Clarkson. Per gli Spurs 21 di DeMar DeRozan, 18 e 10 rimbalzi di LaMarcus Aldridge, 17 di Derrick White e 9 in 20 minuti di Marco Belinelli.

La più interessante delle sfide di stanotte, però, ha messo di fronte Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Sono proprio questi ultimi, con una prova da 38 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid, a costringere il TD Garden a osservare la prima sconfitta casalinga dei propri beniamini per 109-115 in un match girato tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo. 23 punti anche per Tobias Harris e 15 per Mike Scott, mentre i Celtics soccombono nonostante i 29 di Kemba Walker, i 20 di Enes Kanter e i 19 di Gordon Hayward.

Tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, infine, la questione si risolve abbastanza rapidamente a favore dei padroni di casa, che chiudono con il punteggio di 114-99 grazie a una valida prova del collettivo, inclusi i 20 punti di Nikola Jokic (che aggiunge 11 rimbalzi) e di Jerami Grant e i 15 sia di Will Barton che di Gary Harris. I Blazers, invece, ricavano 33 punti e 11 rimbalzi da Hassan Whiteside e 20 da Carmelo Anthony, e non basta neppure la doppia doppia da 13 punti e 11 assist di Damian Lillard.

Questi i risultati della notte NBA:

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 109-115

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 109-117

Dallas Mavericks-Detroit Pistons 122-111

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 114-99