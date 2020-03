Negli Stati Uniti l’emergenza Coronavirus giorno dopo giorno sta mietendo sempre più vittime e facendo più paura, la gente è invitata a rispettare la quarantena e a limitare il più possibile gli spostamenti. Tante persone sono toccate dalla pandemia che non risparmia nemmeno le star del basket come Karl Anthony Towns, centro dei Minnesota Timberwolves, che con uno struggente messaggio postato sul proprio account di Instagram ha voluto raccontare il suo dramma familiare e che veda purtroppo protagonista sua mamma, Jacqueline Cruz, ricoverata in ospedale e indotta in coma farmacologico e ventilata artificialmente con sintomi riconducili a quelli del Covid-19.

Il messaggio di KAT: "Questo virus è letale, state in casa"

" "Penso che sia importante che tutti capiscano la gravità di ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento con il coronavirus, e penso che la mia testimonianza in questo momento può aiutare tutti la gravità della situazione, per questo ho deciso fare questo video e darvi un aggiornamento della situazione che sto attraversando. Mi è stato detto all'inizio della scorsa settimana che i miei genitori non si sentivano bene. La mia prima reazione è stata quella di cercare assistenza medica. Non c'è motivo di aspettare, basta andare all'ospedale più vicino. E dopo un paio di giorni in cui non ci sono stati miglioramenti sono stato irremovobile nel cercare ulteriori valutazioni e nel venire a capo di questa situazione. Ho detto a mia sorella di sottoporre mia madre al test per il Coronavirus. "

" Non credo che nessuno avesse capito davvero di cosa si trattasse, con condizioni così debilitanti. Continuava a peggiorare, e in ospedale stavano facendo tutto il possibile. La febbre non è mai scesa sotto i 40° C I suoi polmoni stavano peggiorando, la sua tosse stava peggiorando. Stava peggiorando. Lei stava peggiorando e abbiamo pensato che questo o quell’altro farmaco sarebbe stato efficace per sconfiggere questa malattia. Ci siamo parlati e a un certo punto ho pensato che stavamo andando nella direzione giusta, purtroppo però c’è stato un peggioramento. I suoi polmoni stavano peggiorando molto, aveva grossa difficoltà a respirare e mi hanno spiegato che era necessaria attaccarla a un ventilatore. Sto cercando di tenerle il morale alto, parlandole e dicendole che tutto andrà bene. "

" Attualmente si trova in coma farmacologico. Non posso più parlarle Ho appena ricevuto aggiornamenti sulle sue condizioni. È difficile. Ho voluto raccontarvi tutto questo perché questo virus va preso con grande cautela. Proteggete le vostre famiglie, i vostri amici, le persone che amate. Non frequentate posti affollati è l’unico modo per evitare il contagio ed evitare questo virus che è letale. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Uniti vinceremo questa partita. Quando a mia madre è la donna più forte che conosca, sconfiggerà tutto questo e tutto potremo gioire quando ciò accadrà. "