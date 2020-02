Il mercato NBA si chiude col botto! D'Angelo Russell ai Timberwolves, Gallinari resta a OKC

L'ultimo giorno di mercato NBA riservato agli scambi non ha tradito le attese: le "contender" per il titolo come Clippers e Rockets si sono rinforzate, i Golden State Warriors cedono D'Angelo Russell ai Minnesota Timberwolves e i Miami Heat prendono il corteggiatissimo veterano Andre Iguodala. Pareva doversi muovere anche Danilo Gallinari, proprio in direzione Miami, ma alla fine il "Gallo" non ha trovato l'accordo per estendere il contratto con gli Heat e così lo scambio con gli Oklahoma City Thunder non è andato in porto. Resta a San Antonio anche Marco Belinelli che, a meno di sorprese, chiuderà la stagione in Texas e poi in estate cercherà un nuovo ingaggio da free agent, al pari di Danilo.

D'Angelo Russell ai Minnesota Timberwolves

Era il nome più chiacchierato e alla fine ha cambiato maglia D'Angelo Russell: l'esperienza del talentuoso playmaker mancino in California dura pochi mesi, lui che era arrivato ai Golden State Warriors in estate dai Brookly Nets nel "sign adn trade" con Kevin Durant. I Minnesota Timberwolves lo volevano più di chiunque, Knicks compresi, lo cercavano dall'estate e alla fine riescono a comporre la coppia con l'amico pivot Karl-Anthony Towns. A Minneapolis arrivano anche l'ala Jacob Evans e il lungo Omari Spellman mentre ai Warriors va il talentuoso esterno canadese Andrew Wiggins, prima scelta assoluta al Draft 2014, e due preziose scelte al Draft, soprattutto la prima 2021. Con questa mossa Golden State si prepara a tornare protagonista dalla prossima stagione, col rientro di Klay Thompson e Stephen Curry, più Draymond Green, Andrew Wiggins e almeno un paio di giovani talenti dal Draft.

Ai Timberwolves : D'Angelo Russell, Jacob Evans e Omari Spellman

: D'Angelo Russell, Jacob Evans e Omari Spellman Ai Warriors: Andrew Wiggins, la prima scelta al Draft 2021 (protetta 3, non protetta nel 2022) e una seconda 2021

Iguodala ai Miami Heat, niente Gallinari

Rimasto fuori fino a questo momento, Andre Iguodala finalmente è riuscito a farsi cedere dai Memphis Grizzlies e proseguirà la stagione ai Miami Heat, con cui ha firmato anche un'estensione contrattuale per altri 2 anni. Gli Heat con Pat Riley al timone volevano anche Gallinari ma alla fine non si è trovato la quadra e così gli Oklahoma City Thunder sono rimasti fuori. A South Beach arrivano anche le ali Solomon Hill e Jae Crowder, due giocatori specialisti soprattutto della difesa, mentre a Memphis vanno la guardia Dion Waiters e la talentuosa ala mancina Justise Winslow; infine James Johnson da Miami va a Minnesota che spedisce ai Grizzlies il centro senegalese Dieng per completare lo scambio a tre squadre.

Agli Heat : Andre Iguodala, Solomon Hill e Jae Crowder

: Andre Iguodala, Solomon Hill e Jae Crowder Ai Grizzlies : Justise Winslow, Dion Waiters, Gorgui Dieng

: Justise Winslow, Dion Waiters, Gorgui Dieng Ai Timberwolves: James Johnson

I Clippers aggiungono Marcus Morris per la caccia al titolo

I Los Angeles Clippers vanno all-in e prendono Marcus Morris, un altro dei pezzi pregiati del mercato. Soprattutto lo strappano ai Lakers, altra squadra molto interessata al talentuoso (ma anche bizzoso) lungo tiratore ex Pistons e Celtics. La formazione allenata da Doc Rivers prende un pezzo unico per il proprio scacchiere e ingaggia anche Isaiah Thomas che però pare verrà tagliato; i Clippers rinunciano alla giovane guardia Jerome Robinson, spedito a Washington, e l'ala Mo Harkless ai Knicks, insieme alla prima scelta al Draft 2020. Come detto Morris piaceva molto anche all'altra squadra di Los Angeles, quella gialloviola, che però non ha voluto mettere sul piatto Kyle Kuzma.

Ai Clippers : Marcus Morris e Isaiah Thomas

: Marcus Morris e Isaiah Thomas Agli Wizards : Jerome Robinson

: Jerome Robinson Ai Knicks: Moe Harkless e una prima scelta al Draft 2020

Andre Drummond finisce a Cleveland

Mossa a sorpresa dei Detroit Pistons che "scaricano" il proprio centro titolare Andre Drummond ai Cleveland Cavaliers, una delle peggiori squadre della Lega, in piena ricostruzione. Per Drummond si era parlato di Hawks, di Celtics e persino di un approdo ai Rockets e invece per lui, macchina da doppie doppie, ci sarà un "esilio" dorato a Cleveland almeno fino a fine stagione: in estate infatti potrà decidere se uscire dal contratto oppure esercitare l'opzione per restare. A Detroit torna il play Brandon Knight e arriva il lungo mancino Henson, giocatori che non cambieranno di certo il volto della squadra di Dwayne Casey.

Ai Cavaliers : Andre Drummond

: Andre Drummond Ai Pistons: Brandon Knight, John Henson e una seconda scelta al Draft 2023

Philadelphia ingaggia Robinson III e Burks

I Philadelphia 76ers provano ad uscire da un momento complicato muovendo le acque sul mercato e, visti i problemi sul perimetro, ingaggiano Alec Burks e Glenn Robinson III, due giocatori che si sono rilanciati molto bene coi Warriors in questa stagione dopo che negli ultimi anni non avevano brillato. I 76ers se la cavano rinunciando a tre seconde scelte al Draft, poca roba, e aggiungono due giocatori con fisico, atletismo, più che discreti in difesa e con doti di tiratori certamente utili. Inoltre Philadelphia, per far spazio nel roster, cede James Ennis a Orlando e taglierà Trey Burke.

Ai 76ers : Glenn Robinson III e Alec Burks

: Glenn Robinson III e Alec Burks Ai Warriors: la scelta al secondo giro 2020 di Dallas, del 2021 di Denver e del 2022 di Toronto

Trade a quattro squadre: Covington ai Rockets, Capela agli Hawks

Ad aprire le danze di queste oltime ore di mercato NBA era stata la trade a quattro squadre che ha coinvolto per 12 giocatori. Protagonisti gli Houston Rockets che, pur di ingaggiare il "3&D" Robert Covington, difensore con doti di tiro perimetrale, rinunciano al giovane centro svizzero Clint Capela. Il lungo, uno dei più interessanti e futuribili, finisce agli Atlanta Hawks, squadra tra le più interessanti per il futuro vista la presenza di gioiello come Trae Young, e promette di essere quel "rim protector" che i falchi cercavano da tempo. In un altro scambio Atlanta riprende il centro Dwayne Dedmon da Sacramento in cambio dell'ala Jabari Parker e del pivot ucraino Alex Len.

I Timberwolves, che nelle ore successive riusciranno a raggiungere il tanto cercato D'Angelo Russell, rinunciano a Covington ma prendono una prima scelta al Draft 2020 (dei Nets) e due giovani interessanti dai Denver Nuggets come la guardia Malik Beasley e l'ala Juancho Hernagomez, campione del mondo in Cina con la Spagna di Scariolo. A proposito di Denver, in Colorado viene snellito il roster e arriva una prima scelta al Draft 2020 (quella dei Rockets), che potrà essere utile da usare oppure da inserire in eventuali altri scambi prima dell'estate.

Agli Hawks : Clint Capela, Nene (tagliato).

: Clint Capela, Nene (tagliato). Ai Rockets : Robert Covington, Jordan Bell (poi ceduto ai Grizzlies per Bruno Caboclo), una seconda scelta al Draft 2024 (dei Warriors).

: Robert Covington, Jordan Bell (poi ceduto ai Grizzlies per Bruno Caboclo), una seconda scelta al Draft 2024 (dei Warriors). Ai Nuggets : Noah Vonleh, Gerald Green, Shabazz Napier (ceduto agli Wizards per Jordan McRae), Keita Bates-Diop, una prima scelta al Draft 2020 (dei Rockets).

: Noah Vonleh, Gerald Green, Shabazz Napier (ceduto agli Wizards per Jordan McRae), Keita Bates-Diop, una prima scelta al Draft 2020 (dei Rockets). Ai Timberwolves: Juancho Hernangomez, Evan Turner, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, una prima scelta al Draft 2020 (dei Nets).