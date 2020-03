Il nuovo piano della NBA: ripresa a metà giugno a porte chiuse e finali ad agosto

No, la stagione NBA non riprenderà tra circa 30 giorni come si era detto subito dopo lo stop immediato in seguito alla positività di Rudy Gobert degli Utah Jazz. Servirà molto più tempo, a maggior ragione dopo l'ultima nota del CDC, il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie americano, che ha ordinato la cancellazione o il rinvio per 8 settimane di tutti gli eventi con più di 50 persone presenti. Inevitabilmente questo non permetterà di giocare alcuna partita, nemmeno a porte chiuse, fino a metà maggio almeno! Per questo motivo le franchigie hanno autorizzato i giocatori a lasciare la città in cui giocano per tornare a casa mentre si valutano dei piani per concludere in ogni caso la stagione 2019-20, andando anche ad agosto inoltrato.

Il piano: ripresa a metà giugno, Finals ad agosto

Il timore che la stagione 2019-20 possa essere già finita esiste comunque, con tutte le perdite economiche del caso e le ripercussioni sul futuro a livello salariale per le franchigie e i giocatori, però resta un minimo di ottimismo affinchè si possa assegnare il titolo, anche andando fino ad agosto. Nonostante i centri di allenamento siano stati chiusi, la stagione della lega di sviluppo G-League sarà cancellata e a tutti i giocatori è stato concesso di far ritorno a casa pur mantenendo contatti diretti coi rispettivi club, la NBA vuole a tutti i costi "finire il lavoro", sfruttando anche il fatto che in estate non c'è grossa concorrenza a livello sportivo, fatta eccezione per il baseball.

Si potrebbe ripartire con 7-10 gare di regular season a porte chiuse a fine maggio/inizio giugno per permettere ai giocatori di ritrovare "ritmo" oppure andare direttamente a giocare i playoff dopo la metà di giugno con le partite aperte al pubblico, sempre che l'emergenza Coronavirus lo permetta. Quindi arrivare alle Finals verso inizio agosto e chiudere la stagione a fine mese col Draft. Questo farebbe slittare tutto il resto, col mercato dei free agent aperto dall'1 settembre, la Summer League che diventerebbe autunnale e l'inizio della regular season 2020-21 previsto a Natale, il 25 dicembre. Un piano del genere escluderebbe la partecipazione dei migliori giocatori alle Olimpiadi, sempre che vengano fatte.

Giocare nei centri di allenamento?

Allargare la stagione fino ad agosto implica anche la necessità che le arene siano disponibili. Molte sono già occupate con date di eventi e concerti, introiti fondamentali che i proprietari non possono permettersi di cancellare, a maggior ragione in caso di gare a porte chiuse. Per questo motivo la NBA si sta informando sulla possibilità di disputare le gare in palazzetti più piccoli o addirittura all'interno dei centri di allenamento, anche per "mascherare" il fatto che non ci sia il pubblico in palazzi da 20mila posti. Inoltre bisognerà pensare alla trasmissione televisiva delle suddette gare, sperimentando linee guide essenziali con anche un solo tipo di ripresa.