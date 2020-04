Il significato dei nomi: Boston Celtics

Credit Foto From Official Website

Il nostro viaggio alla riscoperta delle origini delle franchigie NBA prosegue con i Boston Celtics. Il legame con le radici culturali irlandesi della città di Boston è evidente, ma sapevate che furono ispirati anche e soprattutto da una grande squadra di New York che dominava il basket degli anni '20?

I Boston Celtics sono la squadra più titolata della NBA con 17 anelli, 11 dei quali conquistati in un periodo di assoluto dominio e splendore vissuto a cavallo tra gli anni '50 e '60. Le loro origini si perdono negli anni più remoti della storia del gioco: sono infatti una delle franchigie fondatrici della BAA (1946), la Lega che, fondendosi tre anni dopo con la NBL, avrebbe dato vita all'attuale NBA. Assieme ai New York Knicks, i Celtics sono l'unica squadra già presente nella stagione inaugurale della NBA a non aver mai modificato nickname, città di appartenza e identità visiva, dal logo al colore delle uniformi.

Al momento della fondazione, i nomi papabili per il battesimo sono Whirlwinds, Olympians e Unicorns, ma il proprietario, Walter Brown, opta a sorpresa per Celtics. L'idea era duplice: evidenziare le radici irlandesi della città di Boston e onorare una delle squadre più forti e temibili degli anni '20, i defunti Original Celtics.

Gli Original Celtics: la squadra di New York che dominava il basket degli anni '20

Nonostante la ripresa di molti elementi dell'identità visiva (logo, lettering e simbolo del trifoglio, come si nota dalla foto qui sotto), Original Celtics e Boston Celtics non hanno alcun vero legame. Gli Original Celtics sono una squadra newyorchese, nata dalle ceneri dei New York Celtics, scioltisi durante la Prima Guerra Mondiale. Al termine del conflitto, un piccolo gruppo di quella vecchia squadra originale viene rimpolpato con altri giocatori provenienti dal West Side di New York e ribattezzato, appunto, Original Celtics.

Gli Original Celtics in una foto degli anni '20: i futuri Boston Celtics ne avrebbero ripreso l'identità visiva, con logo e trifoglio.

Nonostante qualche apparizione sporadica in campionati regionali, sono essenzialmente una franchigia intinerante, che viaggia per mesi attraverso gli States sfidando formazioni locali in partite amichevoli che riscuotono enorme successo di pubblico: ben allenati e molto talentuosi, gli Original Celtics sono i pionieri del gioco di squadra e dell'utilizzo di tattiche offensive e difensive. La loro stagione migliore, il 1922-23, si chiude con un record incredibile di 193 vittorie, 11 sconfitte e un pareggio. Composti interamente da giocatori bianchi, sono rimaste nella storia le sfide con i New York Rens, gli "antenati" degli Harlem Globetrotters, la squadra che raccoglieva i giocatori afroamericani più forti dell'epoca. Gli Original Celtics si sciolgono nel 1928.

Perché ci sono così tanti irlandesi a Boston?

Con il 14% del totale, i cittadini di origine irlandese costituiscono il gruppo etnico più numeroso nella città di Boston, dato che sale al 21% considerando l'intero Stato del Massachusetts. Il porto di Boston è infatti una delle destinazioni principali per il fenomeno di emigrazione di massa sofferto dall'Irlanda durante la Grande carestia (passata alla storia come "Great Potato Famine") che colpì il Paese tra il 1845 e il 1852. Sorta come città puritana e protestante, Boston si ritrova ad accogliere un numero enorme di immigrati poveri e di origine cattolica che mutano profondamente il substrato socio-culturale.

Il fenomeno della massiccia emigrazione irlandese verso gli Stati Uniti immortalato in una stampa del 1850.

Le radici irlandesi diventano così il punto focale per la costruzione dell'identità visiva della nuova squadra: "Celtics" rimanda al popolo dei celti, gli abitanti delle isole britanniche al tempo dell'antica Roma; il colore verde è simbolo per antonomasia dell'Irlanda così come il trifoglio (che era però già utilizzato anche dagli Original Celtics); e il logo rappresenta un leprechaun, ossia uno gnomo/folletto tipico della tradizione folkloristica irlandese.

