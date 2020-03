Il significato dei nomi: Charlotte Hornets

Nati nel 1988 come franchigia di espansione, i Charlotte Hornets sono considerati i capostipiti della rivoluzione stilistica che trasforma in maniera radicale l'identità visiva di molte franchigie NBA (e non solo) a cavallo tra gli anni '80 e '90, con profondi cambiamenti nel look di loghi e uniformi. Nonostante gli scarsi risultati raccolti sul campo nelle prime stagioni, gli Hornets ottengono ottimi riscontri nell'ambito del merchandising, piazzando le proprie canotte tra quelle più vendute della Lega: la scelta di un colore innovativo come il teal (l'azzurro foglia di tè), le pinstripes (le righine verticali sottili poi adottate da molte altre squadre) e il simpatico logo che ritrae un calabrone stilizzato intento a palleggiare fanno enorme presa tra gli appassionati.

La bandiera della città di Charlotte, North Carolina: al centro campeggia il nido di calabroni (hornets nest).From Official Website

La Rivoluzione americana: i patrioti di Charlotte

Per scoprirlo dobbiamo affrontare un lungo viaggio nel tempo fino al 1780, catapultandoci nel cuore della Rivoluzione americana, il lungo e sanguinoso conflitto che vede le tredici colonie nordamericane ribellarsi alla dominazione britannica e costituire gli Stati Uniti d'America. La risposta strategica dell'esercito britannico prevede l'occupazione delle colonie più meridionali, maggiormente legate alla madrepatria, nel tentativo di rilanciare una controrivoluzione lealista: le truppe guidate dal generale Charles Cornwallis raccolgono successi iniziali in Georgia e South Carolina e, dopo la presa della città di Charleston, fanno rotta verso nord e la contea di Mecklenburg, culla di Charlotte.

Al tempo, Charlotte è poco più che un villaggio costruito su due strade principali che si intersecano in maniera perpendicolare nella zona del vecchio tribunale, ma nonostante le forze esigue schierate sul campo (circa 150 uomini), i rivoluzionari riescono a tenere in scacco l'esercito nemico. Il primo contatto tra i due schieramenti, avvenuto il 26 settembre 1780, mette a dura prova il morale delle truppe britanniche. Un gruppo di cavalleria guidata dal giovane ufficiale William R. Davie viene sorpreso tra due fuochi incrociati durante un sopralluogo e rientra al campo contando 12 morti e 50 feriti.

Il ricordo della battaglia di Charlotte del 26 settembre 1870From Official Website

"Andiamocene via da qui. Questo è un maledetto nido di calabroni"

Nonostante l'esito infausto della prima scaramuccia, l'esercito di Cornwallis riesce a conquistare la città qualche giorno dopo, ma la milizia patriottica continua a infastidire le truppe britanniche con manovre di schermaglia volte a tagliare rifornimenti e vie di comunicazione. La posizione dell'armata di Cornwallis resta vulnerabile e, il 7 ottobre, l'intera ala sinistra (circa 1.100 uomini) viene distrutta da una grossa forza americana guidata dal generale James Johnston nell'imboscata di Kings Mountain. Incapace di controllare la zona, Cornwallis decide di ritirarsi meno di un mese dopo e fare rotta verso sud, dove i partrioti hanno ripreso un'intensa attività nel South Carolina. Si narra che, nel lasciare Charlotte, Cornwallis reciti una frase passata poi alla storia: "Andiamocene via da qui. Questo è un maledetto nido di calabroni". Lo stesso nido di calabroni poi ritratto sul simbolo della città e che, due secoli dopo, avrebbe battezzato anche la neonata squadra di basket NBA.

