Il significato dei nomi: Los Angeles Clippers

Né Lakers, né Clippers hanno un vero legame con la città di Los Angeles, perché entrambe le franchigie che si spartiscono oggi la metropoli più grande e famosa dell'Ovest sono in realtà nate in tempi e luoghi molto più lontani. Le origini dei Clippers si perdono addirittura sulla costa opposta: la franchigia nasce nel 1970 come squadra di espansione nella città di Buffalo, nella zona settentrionale dello Stato di New York, vicino al confine con il Canada. Per questo motivo, la prima idea è battezzare la squadra con il nickname di Frontiersmen (letteralmente, "uomini di frontiera"), ma la scelta finale ricade su Braves ("coraggiosi"), in onore al carattere forte e gagliardo dei propri abitanti.

Da New York alla California: i Braves vanno a San Diego

I Braves, in realtà, non tengono fede al proprio nome raccogliendo scarsi risultati sul parquet, e, nel 1978, il proprietario, Paul Snyder, orchestra un vero e proprio scambio di franchigie con il californiano Irv Levin, padrone dei Boston Celtics. Così, mentre Synder abbandona una delle squadre più disastrate della Lega assumendo il controllo di uno dei team più vincenti e leggendari della storia della NBA, Levin può invece coronare il proprio grande sogno: restituire una franchigia NBA alla propria città di origine, San Diego, rimasta orfana dopo la relocation dei San Diego Rockets a Houston avvenuta sette anni prima.

L'evoluzione del logo dei Los Angeles ClippersFrom Official Website

Tra i velieri del porto di San Diego: nascono i Clippers

San Diego è una città del profondo sud della California, al confine con il Messico, oggi la terza area metropolitana più grande dello Stato. A causa della posizione geografica, San Diego è sempre stato un importante centro portuale e commerciale, uno scalo comune per i grandi velieri che, nel 19esimo secolo, trasportavano merci e preziosi tra le coste californiane e quelle dell'America centrale e meridionale. Queste imbarcazioni, alcune delle quali esposte ancora oggi nel Maritime Museum (la "Star of India", varata nel 1863, è l'originale più antica) venivano chiamate "clippers": erano navi lunghe e strette, adatte a solcare il maglie tagliando le onde con grande velocità. Il nome deriva dal termine "clip" che, tra i tanti significati, annovera anche quello di correre/volare rapidamente. Onorando la tradizione marittima della città, nel 1978 i Buffalo Braves si trasformano così nei San Diego Clippers.

Il veliero "Star of India": e il "clipper" originale più antico ancora ancorato presso il porto di San Diego, al Maritime Museum.From Official Website

Da San Diego a Los Angeles, ma il nome resta

Nonostante la relocation, i nuovi San Diego Clippers non raccolgono miglioramenti significativi in campo, conquistando una media di 31 vittorie a stagione nell'arco di 6 anni. La franchigia subisce così un secondo passaggio di consegne con la cessione a Donald Tokowitz Sterling, un imprenditore di Chicago che ha costruito una vera e propria fortuna investendo nel ramo immobiliare nella città di Los Angeles. La squadra viene trasferita ma mantiene il nickname, dando vita agli attuali Los Angeles Clippers. Il vecchio legame con San Diego rimane comunque nelle uniformi classic/retro: l'azzurro pallido era infatti la tinta degli originali Clippers.