Il significato dei nomi: Los Angeles Lakers

Con 16 anelli conquistati in 31 finali disputate, i Los Angeles Lakers sono la seconda franchigia più vincente della storia NBA alle spalle dei soli Boston Celtics (17). Eppure, le loro origini si perdono dalla parte opposta degli States, tra le rovine di una delle peggiori squadre mai viste negli anni appena precedenti la nascita della Lega cestistica più famosa al mondo.

Da Detroit a Minneapolis, nella "Terra dei 10.000 laghi"

I Lakers sorgono nel 1947 sulle ceneri dei Detroit Gems, franchigia fallita della National Basketball League, la federazione che avrebbe poi dato vita alla NBA fondendosi con la Basketball Association of America (BAA) nel 1950. Ben Berger e Morris Chaflen, due imprenditori del Minnesota, versano una cifra di 15.000 dollari per rilevare quel che resta della squadra (uniformi e attrezzature, perché i giocatori erano già stati tutti ceduti...) classificatasi all'ultimo posto nella NBL con un record deprimente di 4-40 e la trasferiscono a Minneapolis, la metropoli principale dello Stato collocato nella porzione settentrionale del Midwest, nella zona dei Grandi Laghi.

Il Red Lake è il lago più esteso interamente compreso nei confini dello Stato del Minnesota.Getty Images

La relocation implica anche un nuovo battesimo: la franchigia abbandona il vecchio "Gems" e adotta il nickname "Lakers", in riferimento al nomignolo per eccellenza dello Stato del Minnesota, conosciuto come "Land of 10.000 Lakes", ossia "Terra dei 10.000 laghi". Si calcola infatti che questa verdissima regione di confine con il Canada ospiti ben 11.842 laghi estesi per almeno quattro ettari, numero che sfiora i 22.000 considerando anche i bacini più piccoli. Nel complesso, l'8.4% del territorio della regione è coperto da acqua dolce.

I trionfi con George Mikan e la crisi

In virtù del pessimo record ereditato dai Detroit Gems, i neonati Minneapolis Lakers possono vantare la prima scelta nel draft del 1947, utilizzata per ingaggiare il centro George Mikan, destinato a diventare una delle prime vere superstar della NBA. I Lakers vivono un inizio di grandi successi, conquistando il titolo NBL del 1948 (non considerato però negli almanacchi della NBA), quello BAA del 1949 (riconosciuto invece dalla NBA) e quello d'esordio della NBA vera e propria nel 1950. Trascinati da Mikan, i Minneapolis Lakers vincono altri tre anelli tra il 1952 e il 1954, ma il ritiro precoce della superstar porta ad un calo di risultati sul campo con annesso crollo del pubblico, disinteressato anche dalla fioritura di un'altra grande superstar come Elgin Baylor.

George Mikan è stato la prima superstar dei Minneapolis Lakers, trascinando la squadra alla conquista di 5 titoli BAA/NBA tra il 1949 e il 1954.Getty Images

Direzione Los Angeles: la prima squadra NBA sulla West Coast

Nel 1957, la franchigia viene rilevata da un giovane imprenditore di Minneapolis, Bob Short, che evita il trasferimento a Kansas City, ma nel 1960 le acque sono ormai mature per aprire una nuova epoca nella storia della NBA. Ricalcando le orme della squadra di baseball dei Brooklyn Dodgers, trasferitasi a Los Angeles due anni prima e capace di raccogliere subito un enorme successo di pubblico, Short decide di fare da battistrada per la colonizzazione della costa occidentale: i Minneapolis Lakers si trasferiscono a Los Angeles diventando la prima squadra NBA della West Coast. Il vecchio nickname viene mantenuto nonostante la scarsità di laghi nello Stato della California: comincia l'epoca degli attuali Los Angeles Lakers.

Jerry West è il nuovo volto della squadra dopo la relocation da Minneapolis a Los Angeles: ecco nascere i Los Angeles Lakers.Getty Images

Dal celeste al gialloviola: la trasformazione dei Lakers passa anche per le uniformi

L'accoppiata tra oro e viola che colora le uniformi dei Lakers ha da sempre colpito l'immaginario collettivo, rendendo le canotte della squadra di LA tra le più famose e riconoscibili nell'intera sfera dello sport internazionale. Eppure, i Lakers non sono sempre stati gialloviola. Gli originali Detroit Gems vestono di bianco, blu e rosso (i colori tradizionali della bandiera statunitense), poi mutati in oro e celeste (powder blue) nei primi anni successivi la relocation a Minneapolis (questo schema di colori è utilizzato ancora oggi per le divise classic/vintage/retro).

Il logo originale dei Minneapolis Lakers è celeste e oro. All'interno del pallone viene inserita la cartina dello stato del Minnesota.Eurosport

In seguito si passa a un blu più scuro e intenso (royal blue) con inserti bianchi e celesti, mantenuto anche nei primissimi anni dopo il trasferimento a Los Angeles. La colorazione attuale viene intrdotta nel 1965, quando Jack Kent Cooke acquista la franchigia da Bob Short e sposta la squadra dalla Los Angeles Memorial Sports Arena al nuovo palazzetto, il Forum di Inglewood, la casa precedente all'odierno Staples Center: le uniformi cambiano passando all'oro e viola, chiamato "Forum Blue".