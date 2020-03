Il significato dei nomi: New York Knicks

Con un valore stimato di 4.6 miliardi di dollari secondo uno studio effettuato dalla rivista "Forbes", i New York Knicks sono la franchigia con il mercato più importante dell'intera NBA nonostante l'ultimo titolo risalga ormai al lontanissimo 1973. Knicks è l'acronimo di Knickerbockers, ma da dove proviene questo strano nome così poco utilizzato nella lingua inglese comune?

Le cinque franchigie NBA con il valore più alto secondo la rivista "Forbes" (febbraio 2020)

Franchigia Valore New York Knicks 4.6 miliardi di dollari Los Angeles Lakers 4.4 miliardi di dollari Golden State Warriors 4.3 miliardi di dollari Chicago Bulls 3.2 miliardi di dollari Boston Celtics 3.1 miliardi di dollari

Quando New York era una colonia olandese

Per comprendere meglio le origini dei New York Knicks e dell'attuale città di New York dobbiamo intraprendere un lungo viaggio indietro nel tempo, spostandoci fino al 1614, quasi un secolo dopo la prima esplorazione documentata di Giovanni da Verrazzano della zona di Manhattan. Un piccolo gruppo di coloni olandesi acquista quella che diventerà poi una delle isole più famose del mondo dalla tribù indigena Lenape per una cifra irrisoria (60 fiorini dell'epoca, pari a circa 900 dollari attuali) e fonda un avamposto commerciale per il mercato delle pellicce: l'insediamento viene battezzato Nieuw Amsterdam (Nuova Amsterdam). Cinquant'anni dopo, i coloni olandesi si arrendono senza combattere agli inglesi e cedono i diritti dell'isola di Manhattan in cambio di quelli dell'isola di Run, in Indonesia: il villaggio, che nel frattempo si è espanso accogliendo quasi 5.000 abitanti, viene così rinominato New York, in onore del Duca di York e Albany.

I coloni olandesi acquistano dagli indigeni Lenape l'isola di ManhattanOther Agency

La vecchia aristocrazia olandese continua però a coprire un ruolo importante anche all'interno della nuova società britannica e, nel 1809, Washington Irving, scrittore e saggista dell'epoca, descrive in maniera salace pregi e virtù dei patrizi olandesi nel romanzo satirico "History of New York". Il racconto ha come protagonista principale tal Diedrich Knickerbocker, nome preso in prestito da Herman Knickerbocker, caro amico di Irving e ultimo discendente del clan olandese dei Knickerbocker: giunta in America da Zaltbommel sul finire del 1600, questa famiglia fonda una magione divenuta poi famosa per il lusso, l'ospitalità e le buone maniere. Il libro di Irving raccoglie un enorme successo di pubblico e, da quel momento in poi, Knickerbocker diventa sinonimo del vecchio aristocratico olandese e dei suoi modi raffinati di fare e vestire. Knickerbockers (o knickers, nella versione più colloquiale) viene utilizzato per descrivere i classici pantaloni nobiliari dell'epoca, corti sotto il ginocchio ma molto larghi e cascanti in vita: in italiano, li chiamiamo pantaloni alla zuava.

Dalla cultura popolare allo sport: i Knickerbockers del baseball e del basket

Il termine Knickerbocker entra nel linguaggio colloquiale e il connubio con il mondo dello sport si materializza presto. Nel 1842, Alexander Cartwright fonda la prima squadra organizzata di baseball e sceglie di battezzarla proprio New York Knickerbockers: l'esordio ufficiale è una terribile sconfitta per 23-1, ma, cento anni dopo, quello stesso nome viene ripreso da un'altra franchigia destinata a scrivere la storia di un altro sport, la pallacanestro.

Nel 1946, infatti, a New York nasce la BAA (Basketball Association of America), la prima lega professionistica a tutti gli effetti che, tre anni dopo, si sarebbe poi fusa con la NBL (National Basketball League) dando vita all'attuale NBA. E New York, ovviamente, è il primo mercato che la lega intende sfruttare grazie all'ottima rendita del Madison Square Garden, la leggendaria arena inizialmente costruita per l'hockey su ghiaccio e poi massimizzata nei profitti con la pallacanestro grazie all'attività di Ned Irish, un giornalista visionario che oggi possiamo considerare come uno dei grandi padri della NBA.

Al momento della scelta del nome per battezzare la neonata squadra di New York destinata a partecipare alla stagione inaugurale della BAA, lo staff dirigenziale si riunisce in una stanza: ogni manager inserisce in un cappello il proprio suggerimento scritto su un bigliettino di carta, e la successiva estrazione incorona Knickerbockers, presto accorciato in Knicks: nascono ufficialmente gli attuali New York Knicks. In riferimento alla tradizione olandese del nickname, il primo logo della squadra è il Father Knickerbocker, un personaggio stilizzato e vestito come un antico colono, con tanto di cappello a tricorno, parrucca, ghette, mantello e gli immancabili pantaloni alla zuava. E, ovviamente, palla da basket in mano.