Il titolo di MVP dell'All-Star Game sarà intitolato a Kobe Bryant

La NBA continua ad omaggiare Kobe Bryant. Il commissioner Adam Silver, durante la conferenza stampa che ha preceduto l'All-Star Saturday, ha infatti annunciato che il titolo di MVP della partita sarà dedicato al Black Mamba.

"Abbiamo pensato all’All-Star Game non solo perché era il momento più vicino per celebrare Kobe, ma anche perché lui è il detentore dell’incredibile record di 18 partecipazioni consecutive alla gara delle stelle, oltre ad aver vinto 4 volte il premio di MVP. Ci è sembrato il modo più opportuno per rendergli onore."

Una scelta definitiva e che sarà già operativa per la gara di stanotte quando si sfideranno sul parquet di Chicago il Team LeBron e il Team Giannis, sempre nel ricordo di Kobe Bryant e la piccola Gianna, con le due formazioni con giocheranno rispettivamente con le canotte numero 2 e 24 e con il nuovo format dei 24 punti nell'ultimo quarto.