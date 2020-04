Kevin Durant: "Michael Jordan sarebbe il migliore anche nell'NBA di oggi"

Kevin Durant, intervistato da ESPN, commenta i primi due episodi di The Last Dance, la docuserie Netflix dedicata ai Chicago Bulls di Michael Jordan.

La docuserie The Last Dance, prodotta da Netflix e ESPN, ha conquistato in pochi giorni una platea mondiale vastissima, in astinenza di intrattenimento sportivo. ESPN ha annunciato che la serie sui Chicago Bulls degli anni ’90 è diventata in poche ore il loro documentario più visto di sempre, con circa 6 milioni di spettatori americani incollati ai teleschermi la sera dell’esordio. Tra questi anche la stella dei Brooklyn Nets Kevin Durant. Collegatosi a Boardroom, programma ESPN, l’ex- stella di Oklahoma e Golden State ha dichiarato di venerare la figura di His Airness Michael Jordan.

Per il mondo intero non è possibile aprire alcun dibattito, è MJ il più grande di sempre, fine della discussione. Proprio per questo Durant si addentra in una spiegazione tecnica al fine di provare come “MJ farebbe ancora l’MJ” nel basket odierno. Il gioco dell’NBA, rispetto agli anni ’90, è meno fisico e fondato sul tiro da 3, ma secondo Durant, Jordan non avrebbe problemi a convertirsi secondo questo nuovo schema:

Può adattare il suo gioco a tutto, sarebbe il migliore nella NBA. Avrebbe più possessi a disposizione per fare ancora più cose. Ovviamente non avremo la controprova, ma di sicuro è un giocatore magistrale e, come tutti sappiamo, nessuno è mai riuscito ad eguagliare le sue abilità su un campo da basket. Sarebbe il migliore anche oggi.

Quando gli viene chiesto quale momento della carriera di Jordan ricorderà per sempre, Durant fa una scelta impopolare:

So bene quanto siano importanti i titoli e tutte le prodezze compiute da MJ ai Bulls, non voglio disprezzare la sua storia. Ma a livello personale, mi sono sentito davvero coinvolto quando ha scelto di chiudere la sua carriera a Washington. Avevo sentito parlare milioni di volte di lui, ma era sempre apparso come un’entità lontana, irraggiungibile. In quel momento invece, d’improvviso, era nella mia stessa città: potevo prendere il treno, andare all’arena e vedere il miglior giocatore di pallacanestro mai esistito scendere in campo. Nonostante fosse avanti con gli anni, era ancora letale: 20 punti di media, partite oltre quota 40, incontenibile dal midrange. Quelli sono di gran lunga i momenti che più mi hanno coinvolto, gli anni in cui ha giocato agli Wizards.

La stella dei Nets abitava nella capitale proprio nel periodo in cui Jordan si trasferì agli Wizards, e ha avuto l'opportunità di vederlo sul parquet di Washington in qualità di tifoso.

