C’è anche la superstar Kevin Durant fra i quattro giocatori dei Brooklyn Nets che sono risultati positivi al test del Coronavirus. Lo rivela un tweet dell’autorevole corrispondente di “The Athletic” Shams Charania. Durant, che a causa di un infortunio al tendine d’Achille patito nelle NBA Finals 2019 non ha ancora vestito una sola volta la canotta della franchigia newyorkese in un match ufficiale di Nba, ha tenuto a rassicurare tutti riguardo al suo stato di salute ricordando l’importanza di rispettare le distanze ed isolarsi in questa fase in cui il virus è diventato un’emergenza assolutamente globale.

" Ognuno prenda cura della propria salute – il messaggio di KD – fate attenzione e mettetevi in quarantena. Supereremo anche questa. "

Seguono aggiornamenti!