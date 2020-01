"Kobe 4 Life": LeBron James e Anthony Davis ricordano Bryant con un tatuaggio

Un tatuaggio in omaggio a Kobe Bryant: LeBron James e Anthony Davis hanno deciso insieme di ricordare Kobe Bryant con un tatuaggio, dedicato all'ex campione NBA scomparso pochi giorni fa, con la figlia Gianna Maria a seguito di un tragico incidente in elicottero.

LeBron ha già messo in mostra l'ultimo arrivato dei suoi tattoo nell'ultima seduda di allenamento: si tratta di un serpente che occupa la coscia sinistra della stella dei Los Angeles Lakers. Non si vede ancora benissimo, ma il riferimento al Black Mamba è comunque chiaro. Stesso tatuaggio anche per Anthony Davis.

I due giocatori dei Los Angeles Lakers avranno occasione di mostrare il nuovo tatuaggio in occasione del match previsto il 1° febbraio alle 4.30 di mattina contro i Portland Blazers. Non si conosce ancora la data dei funerali.