Kobe Bryant, il dolce ricordo di O'Neal: "Non ci sarà mai più una coppia più forte della nostra"

Siamo sempre stati abituati a vederlo allegro Shaquille O’Neal ma da domenica scorsa, lui che insieme a Kobe Bryant ha composto una delle coppie più iconiche, carismatiche e dominanti della NBA, non ha più lacrime da versare. Nel toccante ricordo che TNT ha riservato alla memoria della 41enne leggenda dei Lakers, e alla quale hanno partecipato anche una fucina di star della Lega del calibro di Dwyane Wade, Charles Barkley, Kenny Smith, Reggie Miller, Derek Fisher, Rick Fox e Jerry West, Shaq non è riuscito a trattenere l’emozione e soprattutto la rabbia mista a tristezza per non avere più la chance di parlare con il suo compagno più caro.

" I nostri nomi saranno sempre associati insieme per quello che abbiamo fatto e per i traguardi che abbiamo tagliato. Le persone mi chiedevano sempre della nostra relazione, e io ripetevo sempre che è proprio come oggi che faccio l’analista in tv insieme a Chuck (Barkley, ndr). Siamo due persone intellentualmente intelligenti e con una spiccata personalità, possiamo battibeccare ma il rispetto non andrà mai perso, e quando si tratta di fare sul serio siamo dalla stessa parte e diamo tutto per portare a casa l’obiettivo comune. "

Il rimpianto più grande però è un altro...

" Il mio pensiero corre al fatto che non potremo scherzare durante la cerimonia della sua induzione alla Hall of Fame, il fatto che non sarò in grado di ribattere alla sua frase: 'Eh comunque, io ho vinto 5 titoli, tu solo 4'. Il fatto che non potremo più scherzare sul fatto che se saremmo rimasti insieme, di campionati ne avremmo potuti vincere 10... quelle sono le cose che non puoi recuperare. Dopo la morte di mio padre e di mia sorella (Shaq ha perso ad ottobre la sorella minore Ayesha Harrison-Jex dopo una lunga battaglia col cancro, ndr) l’unica cosa che davvero conta in questo momento e che non potrò più parlare e scherzare con ognuno di loro. "

"Non ci sarà mai una coppia guardia-centro più forte nella NBA di Kobe-Shaq"

O’Neal ha confessato di aver ricevuto la notizia mentre stava allenandosi in palestra con il figlio Shareef da un nipote che gli ha mostrato la notizia da un cellulare. Il primo istinto è stato quello di chiudere la notizia e bollarla come una bufala.

" Non puoi immaginarti una cosa del genere. Tutti i miei idoli del basket che ho ammirato e coi quali sono cresciuto sono vivi, sono anziani... Il fatto che abbiamo perso probabilmente il più grande Laker del mondo, il più grande giocatore di basket del mondo... La gente dice che col tempo passerà. Ma questa volta sarà dura. "

Shaquille O’Neal racconta poi il suo più bel momento con Kobe...

" Il mio momento Kobe preferito è all’All Star Game di Phoenix nel 2009, abbiamo giocato insieme e siamo stati eletti co-MVP della partita. La Lega in quel momento era di Kobe e gli dissi di andare a ritirare il premio, lui lo sollevò e poi lo consegnò a mio figlio Shareef come segno di riconoscenza per i traguardi che avevamo ottenuto insieme. Non era tenuto a farlo ma lo fece ugualmente. La nostra relazione da quel momento cambiò marcia. "

Shaq, che ha trascorso gli ultimi due giorni a rivedere vecchi highlights del periodo trascorso insieme a Bryant nei Lakers, è convinto che non ci sarà mai una combo guardia-centro migliore nella storia della NBA di quella formata da Bryant e O’Neal.

" Quando Kobe è arrivato a Los Angeles, l'ho fatto sedere e gli ho detto, cosa vuoi essere? Lui aveva 17 anni e mi disse ‘Sarò il miglior giocatore del mondo, e fuori dal campo, sarò più grande di Will Smith’. Mi conoscete sapete come sono fatto e la mia prima risposta è stata vola basso! Fu divertente. I nostri nomi saranno sempre collegati. E penso davvero che una coppia così dominante guardia-centro come la nostra non esisterà più. "