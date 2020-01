Kobe Bryant, semplicemente una leggenda

Ricordare o descrivere Kobe Bryant in una semplice manciata di parole è un'impresa. Probabilmente sarebbe meglio affidarsi a un'immagine, un concetto, un paragone. E, in questo senso, possiamo dire che Kobe è stato la cosa che si è più avvicinata a Michael Jordan nell'NBA moderna.

Kobe ha portato l'etica del lavoro e la fame di vittorie allo stesso livello di MJ, il più grande di sempre. Non a caso, il suo grande sogno, rimasto però tale, era quello di pareggiare (se non superare) il numero di anelli vinti. Kobe si è fermato a cinque, uno in meno di Jordan. Cinque conquistati in due tranche, proprio come MJ, ma, a differenza della leggenda dei Chicago Bulls, l'ha fatto in due decadi differenti, a testimonianza di un livello di gioco e di capacità di adattarsi al cambiamento del gioco stesso che possiedono soltanto una minuscola manciata di fuoriclasse assoluti.

Kobe Bryant di fianco a Michael Jordan. Kobe ha sempre ammesso di aver vissuto la propria carriera imitando MJ.Getty Images

La bandiera dei Los Angeles Lakers

Kobe è stato una bandiera. Venti stagioni da professionista in NBA, tutte giocate con la maglia dei Los Angeles Lakers. In questo lunghissimo ventennio, Kobe e i Lakers si sono lentamente fusi in una sola identità, fino a diventare quasi sinonimi. Pensare a Kobe era come pensare ai Los Angeles Lakers. E viceversa. Per quanto ventilata in più occasioni, una separazione sarebbe stata impossibile. Non a caso, Kobe era uno dei pochissimi veterani a possedere una no-trade clause nel proprio contratto, ossia una clausola che gli avrebbe permesso di rifiutare una possibile cessione a un'altra franchigia.

Numeri e trofei: una bacheca sconfinata

I numeri raccolti in vent'anni di carriera sono spropositati. I suoi 33.643 punti gli hanno permesso di occupare a lungo la terza posizione tra i migliori marcatori ogni epoca, ceduta a LeBron James quasi in maniera beffarda un giorno prima di dirci addio per sempre. A questi si aggiungono 7.047 rimbalzi e 6.306 assist, a conferma di un mix di tecnica, talento, mentalità e fame di livello assoluto. Cominciata col trionfo alla gara delle schiacciata del 1997, la bacheca di Kobe si è presto ingrandita a tal punto da diventare quasi sterminata. Ai cinque anelli di cui abbiamo già parlato, si aggiungono 18 convocazioni all'All Star Game con 4 titoli di MVP, 2 titoli di MVP delle Finals NBA, un MVP della regular-season, 2 titoli di capocannoniere della NBA e 9 nomination nel miglior quintetto difensivo. Sì, perché l'immagine comune di Kobe è vederlo segnare il suo classico jumper in fade-away dalla media distanza, un gesto tecnico ripreso, studiato e perfezionato all'inversomile ricalcando la tecnica di Michael Jordan, ma spesso ci dimentichiamo che, nei momenti decisivi di una partita o di una stagione, era capace di trasformarsi in un difensore straordinario.

Kobe Bryant festeggia i titoli del 2009: i Los Angeles Lakers vinsero l'anello battendo gli Orlando Magic e lui fu nominato MVP delle Finals.Getty Images

Una personalità dominante, ma trascinatrice

Kobe era un trascinatore. Certo, a modo suo. Con quella sua personalità dominante, accentratrice, da giocatore-alpha assoluto, teso alla ricerca di un perfezionismo sempre più estremo, e forse, proprio per questo, irraggiungibile. Una personalità che ha generato attriti (la storia di amore-odio con Shaquille O'Neal su tutte) ma anche straordinarie storie sportive. Fu grazie a lui che gli States tornarono a vivere le Olimpiadi come una volta, schierando il mitico "Redeem Team" a Pechino 2008, la "squadra in missione" col compito di riconquistare l'oro mancante da 8 anni, la squadra più simile per talento generale al leggendario Dream Team di Barcellona 1992. Per Kobe, fu la prima volta con la maglia della nazionale addosso. E fu proprio quella sua scelta a trascinare tutti gli altri grandi campioni del momento in quell'avventura coronata con la medaglia d'oro, poi bissata quattro anni dopo a Londra.

Kobe Bryant: la carriera di una leggenda

Luogo e data di nascita: 23 agosto 1978, Philadelphia (Pennsylvania).

23 agosto 1978, Philadelphia (Pennsylvania). High school: Lower Merion (Pennsylvania).

Lower Merion (Pennsylvania). College : non frequentato.

: non frequentato. Draft: 13esima scelta nel 1996 degli Charlotte Hornets, ceduto ai Los Angeles Lakers in cambio di Vlade Divac.

Stagione Punti Titolo NBA All Star Game 1996-97 7.6 1997-98 15.4 X 1998-99 19.9 1999-00 22.5 X X 2000-01 28.5 X X 2001-02 25.2 X X (MVP) 2002-03 30.0 X 2003-04 24.0 X 2004-05 27.6 X 2005-06 35.4 (capocannoniere) X 2006-07 31.6 (capocannoniere) X (MVP) 2007-08 28.3 X 2008-09 26.8 X (MVP Finals) X (MVP) 2009-10 27.0 X (MVP Finals) X 2010-11 25.3 X (MVP) 2011-12 27.9 X 2012-13 27.3 X 2013-14 13.8 X 2014-15 22.3 X 2015-16 17.6 X

