Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett entreranno nella Hall of Fame, cerimonia ad agosto

Manca solo l'annuncio ufficiale da parte di NBA ma ormai è sicuro, Hall Of Fame ha da sempre grandi nomi, ma quest'anno, questa "classe" ha qualcosa di più: Tim Duncan, Kevin Garnett e Kobe Bryant entreranno di diritto tra i nomi più importanti dell'NBA, entreranno nella Hall of Fame.

Genericamente il protocollo prevede che dopo le nomination, passino mesi prima che l'introduzione o meno nella Hall of fame venga confermata, ma in questo caso non ci sono stati dubbi. Tre nomi importanti che hanno segnato il passaggio dagli anni ‘90 ai 2000, tre nomi che hanno messo e mettono d'accordo tutti, tre nomi cui la prima nomination” è stata dunque sufficiente. La cerimonia è al momento prevista nel weekend 28-30 agosto ma è chiaro che in questa circostanze di emergenza dovuta al Coronavirus, anche l'Hall of Fame potrebbe dover rimandare. Duncan e Garnett aspetteranno la data così come tutti i fan della NBA avrebbero atteso anche il discorso di Kobe che non ci sarà.

Dopo la scomparsa del Black Mamba il 26 gennaio, Jerry Colangelo (membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 2004 in qualità di contributore) aveva assicurato che ci sarebbe stata un'adeguata commemorazione di Bryant. In più, Kobe sarà simbolicamente accompagnato da due degni avversari e probabilmente migliori giocatori di quella generazione e questo renderà l'atmosfera decisamente molto emozionante.

Tre campioni che finalmente scrivono il proprio nome nell'Olimpo del basket USA dopo 20 anni di carriera, 20 anni di trofei successi ed emozioni con un pallone a spicchi in mano.