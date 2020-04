L'azzurro Nico Mannion si dichiara per il Draft NBA: "E' il momento di inseguire un sogno"

La notizia era nell'aria da settimane, ora è arrivata l'ufficialità: Nico Mannion si dichiara per il Draft NBA 2020 in programma il prossimo 25 giugno a New York, sempre che non venga posticipato data l'emergenza per il Coronavirus. Il giovane talento italiano, nato a Siena il 14 marzo 2001 ma cresciuto negli Stati Uniti, figlio dell'ex giocatore di Cantù Pace Mannion e dell'ex pallavolista Gaia Bianchi, ha annunciato con un post sui social il suo addio all'università di Arizona dopo una sola stagione per inseguire il sogno nel campionato numero uno al mondo.

Nico, italiano a tutti gli effetti, ha già esordito con la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2019: il 1º luglio 2018, all'età di 17 anni, tre mesi e 17 giorni (diventando così il quarto più giovane esordiente della storia degli Azzurri), ha segnato 9 punti nella sconfitta per 81-66 contro i Paesi Bassi.

Playmaker con buone doti atletiche e tecniche, molto veloce e con punti nelle mani nonostante il fisico ancora esile, è reduce da una buona stagione con i Wildcats di Arizona, a Tucson: per lui 14 punti e 5.3 assist di media. Mannion, che si ispira a Chris Paul e Steve Nash, si era già fatto notare al Nike Hoop Summit 2019, la sfida tra i migliori liceali americani e i migliori "juniores" internazionali, segnando 28 punti conditi da 5 rimbalzi e 5 assist nel successo di Team World contro Team USA davanti a decine di scout e dirigenti NBA.

Durante la stagione le sue quotazioni in chiave Draft sono leggermente scese e il suo nome, ad oggi, è nella seconda metà del primo giro, tra la scelta numero 15 e il pick numero 30. Di sicuro Nico ha il talento e la personalità per essere un affidabile protagonista per qualsiasi franchigia NBA, oltre che per la nazionale italiana di cui sarà una colonna per i prossimi 10 anni almeno.