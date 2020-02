L'ultimo saluto a Kobe Bryant: 20.000 tifosi allo Staples Center per il funerale del Mamba

È trascorso quasi un mese da quel tragico 26 gennaio. Quel giorno che portò via, improvvisamente, Kobe Bryant (41 anni), la figlia Gianna (13 anni) e altre sette persone per un drammatico incidente in elicottero sulle colline di Calabasas. Los Angeles si è raccolta nella cattedrale sportiva dello Staples Center per regalare l'ultimo saluto alla super-star dei Los Angeles Lakers, franchigia con cui ha disputato 20 stagioni in NBA vincendo cinque anelli, uno solo in meno del suo idolo e modello, Michael Jordan: sono 20.000 i tifosi e appassionati che colmano il palazzo in ogni ordine di posto, ma sono migliaia anche quelli rimasti all'esterno dell'arena, trasformatasi ormai in un memoriale per l'enorme quantità di ricordi lasciati in onore di una delle più grandi leggende della pallacanestro moderna.

Lo Staples Center di Los Angeles colmo di tifosi e appassionati, più di 20.000 persone presenti per l'ultimo saluto a Kobe BryantGetty Images

Il tributo di Beyoncé: canta "XO" e "Halo"

" Sono qui per amore di Kobe - Beyoncé "

La cerimonia comincia con il tributo musicale di Beyoncé, sorretta da un'orchestra e un coro gospel: la prima canzone è una cover di "XO" (John Mayer), la preferita di Kobe Bryant, poi seguita da "Halo".

La cerimonia è in corso, seguono aggiornamenti...