La famiglia Holiday nella storia: per la prima volta tre fratelli giocano insieme una partita NBA

Come quando erano bambini e sognavano di diventare protagonisti nel campionato di basket più famoso del globo. Nella notte, Jrue, Justin e Aaron Holiday sono entrati nella storia della Lega diventando il primo terzetto di fratelli in campo contemporaneamente durante una sfida NBA. È successo allo Smoothie King Center durante la sfida tra Indiana e New Orleans, con il primo a trascinare i Pelicans alla vittoria casalinga per 120 a 98 e gli altri due sconfitti in casacca Pacers. Una serata indimenticabile, come sottolineato dallo stesso Jrue nel post partita.

" Per me è stato davvero fantastico, abbiamo vinto e mi sono portato a casa ben due maglie dal significato molto particolare per me. C’era tutta la nostra famiglia sugli spalti, è stato un modo per festeggiare tutti insieme. Ci ricordiamo da dove siamo partiti: è una sensazione incredibile esserci ritrovati uno di fronte all’altro su un palcoscenico così importante. "

Un record soffiato a un'altra famiglia celebre, gli Antetokounmpo. Pochi giorni fa, Giannis, Thanasis e Kostas si erano ritrovati sullo stesso parquet per Milwaukee-Lakers, ma il giocatore gialloviola non era sceso in campo. Gli Holiday, invece, sono stati tutti protagonisti. Con i genitori seduti in prima fila a tifare e immortalare a suon di video le gesta dei loro figli.