La giocata della notte: a lezione di stoppate da Jaxon Hayes

Aveva già stoppato Steph Curry nella sua partita d'esordio in NBA, ma questa volta Curry non c'è, quindi bisogna per forza stoppare qualcun altro. E così Jaxson Hayes (questa volta al suo debutto nel quintetto titolare) fa di nuovo la voce grossa contro Golden State, nonostante sia un rookie, e si esibisce di nuovo in una giocata da manuale: adesso la vittima è Glenn Robinson III, che si ritrova un attimo prima con la palla perfetta in mano, la tira, e un attimo dopo la palla è ben lontana dal canestro, deviata da una badilata di Hayes.