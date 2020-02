La giocata della notte: alley-oop acrobatico tra Morant e Williamson

Si sa che il weekend dell'All Star Game è creato per fare spettacolo e nella notte delle Rising Stars si vedono tanti ragazzi che giocano per divertirsi e far divertire il pubblico. così Luka Doncic se la ride nei contrasti con gli avversari, ma ciò che più colpisce è la grandissima intesa tra Ja Morant e Zion Williamson. I due confezionano giocate di pregio per tutta la serata, ma la più bella è l'alley oop acrobatico in cui Morant confeziona un passaggio sotto le gambe per Zion Williamson, che arriva come un carro armato e schiaccia in totale scioltezza.