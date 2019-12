La giocata della notte: Antetokounmpo dà spettacolo, che schiacciata in faccia a LaVine!

Con 23 punti e 10 rimbalzi Giannis Antetokounmpo è stato uno dei grandi protagonisti del successo dei Milwaukee Bucks per 123-102 in casa dei Chicago Bulls. Sul parquet dello United Center il 23enne greco di origini nigeriane, eletto MVP la passata stagione, ha impreziosito la sua prova con una schiacciata formidabile in faccia a Zach LaVine. Un gesto tecnico straordinario che ha lasciato a bocca aperta spettatori e compagni di squadra.