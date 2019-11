La giocata della notte: Antetokounmpo evita la stoppata e schiaccia di potenza

Non è una giocata decisiva quella della nottata, ma di sicuro fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia forte Giannis Antetokounmpo. Il giocatore dei Bucks è autore di un'autenrica magia: stacca per schiacciare, ma la stoppata di Bitadze è già lì pronta, in volo. Lui gira la mano e riesce comunque a schiacciare, in uno spazio stretto, ai confini della realtà.